Большая интрига Владимир Фесенко

6.04.2026, 16:45

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Владимир Фесенко

Почему состоялся визит Зеленского в Сирию.

Неожиданный визит президента Зеленского в Сирию, учитывая его контекст и целый ряд обстоятельств, наверняка состоялся с подачи и при прямом содействии президента Турции Эрдогана. Не удивлюсь, если выяснится, что сама идея этого визита возникла во время встречи Зеленского с Эрдоганом (хотя, возможно, этот визит планировался совместно украинской и турецкой стороной). В пользу этой версии свидетельствуют следующие факты: визит Зеленского в Сирию состоялся сразу после его визита в Турцию; Зеленский посетил Сирию вместе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, и они прибыли в Дамаск на турецком правительственном самолете.

Президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа заявил о большом интересе к обмену опытом в сфере безопасности. Интерес Украины понятен. В условиях обострения военно-политической ситуации в Западной Азии президент Украины активно продвигает интересы Украины в этом регионе как потенциального партнера в сфере военно-технического сотрудничества. Сирия также может быть потенциальным покупателем украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Обращу внимание еще на один важный момент. По моему мнению, Украина пытается закрепиться в этом регионе, в частности, и для противодействия России. Это уже произошло в Ливии, где работает небольшая военная миссия украинских специалистов. Пока сложно сказать, сможет ли это произойти в Сирии, в которой присутствуют и российские интересы. Но уже очевидно, что в ряде регионов мира начинается скрытая, но активная борьба украинских и российских спецслужб.

Самая большая интрига визита Зеленского в Сирию заключается в вопросе: а зачем это нужно Эрдогану? Турция и так весомо влияет на нынешний сирийский режим. Возможно, способствуя продвижению украинских интересов в Сирии президент Эрдоган ломает российскую игру в этом регионе. Россия стремится не просто сохранить свое присутствие в Сирии, но и восстановить свое влияние в этой стране. А это вряд ли соответствует интересам Турции. Но, возможно, Эрдоган преследует и более далеко идущие цели, постепенно формируя сеть неформальных политических альянсов, охватывающую Западную Азию, Южный Кавказ, часть Европы и Центральную Азию.

Большой интерес к Сирии проявляют и США. И нашу возможную неэкономическую активность в этом регионе надо будет хотя бы частично координировать с американцами. А рядом еще и Израиль, с которым Украина имеет неоднозначные отношения (вроде бы дружеские, но, скорее, сдержанно-нейтральные), и интересы которого тесно связаны с США. А у Турции с Израилем отношения как раз не очень хорошие. И если Украина начинает активную политическую игру в регионе Западной Азии, то нам придется учитывать весь сложнейший пазл противоречивых геополитических отношений в этом регионе. И для того, чтобы наше влияние в регионе было системным и последовательным, надо укреплять его дипломатическое обеспечение.

Владимир Фесенко, Facebook

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