Через центр Беларуси проходит вторичный холодный фронт 6.04.2026, 13:06

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Это сказывается на погоде.

Через центр страны проходит вторичный холодный фронт, увеличилась облачность, отмечаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом, а ветер в порывах усилился до 12-15 м/с, пишет телеграм-канал «Метеовайб».

Вслед за фронтом северо-западнее мы видим довольно быстрое развитие кучево-дождевой облачности с кратковременными дождями, местами с мокрым снегом, ледяной крупой и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Локально может загреметь.

К центру она подойдет во 2-ой половине дня.

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