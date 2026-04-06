Через центр Беларуси проходит вторичный холодный фронт
- 6.04.2026, 13:06
- 2,458
Это сказывается на погоде.
Через центр страны проходит вторичный холодный фронт, увеличилась облачность, отмечаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом, а ветер в порывах усилился до 12-15 м/с, пишет телеграм-канал «Метеовайб».
Вслед за фронтом северо-западнее мы видим довольно быстрое развитие кучево-дождевой облачности с кратковременными дождями, местами с мокрым снегом, ледяной крупой и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Локально может загреметь.
К центру она подойдет во 2-ой половине дня.