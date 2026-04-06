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Через центр Беларуси проходит вторичный холодный фронт

  • 6.04.2026, 13:06
  • 2,458
Через центр Беларуси проходит вторичный холодный фронт

Это сказывается на погоде.

Через центр страны проходит вторичный холодный фронт, увеличилась облачность, отмечаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом, а ветер в порывах усилился до 12-15 м/с, пишет телеграм-канал «Метеовайб».

Вслед за фронтом северо-западнее мы видим довольно быстрое развитие кучево-дождевой облачности с кратковременными дождями, местами с мокрым снегом, ледяной крупой и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Локально может загреметь.

К центру она подойдет во 2-ой половине дня.

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