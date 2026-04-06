О российских клоунах и трусах 2 Виталий Шапран

6.04.2026, 13:23

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Виталий Шапран

Россия вступает в период экономического кризиса.

На прошлой неделе в РФ команда Путина разделилась на две подгруппы. Одна – во главе с Дмитриевым – пугала мир и Европу энергетическим коллапсом, локдауном и другими энергетическими пытками.

Для того, чтобы придать угрозам достоверности, прокремлевские деятели начали тиражировать прогнозы о цене на нефть в 200 и даже 250 долларов за баррель и т.д.

Подгруппу Дмитриева я бы назвал клоунами. Объективно бывший киевлянин вообще не подходит на роль спасителя Европы, а как верный путинист он должен был бы радоваться цене 200 долларов за баррель, а не «заботиться» об энергетической безопасности ЕС. Поэтому Кирилл просто разыгрывал сценарий информационного давления на Европу, причем делал это некачественно, но уверенно.

Другой лагерь (страховщиков) возглавил сам «самый мрачный». Из выступлений Путина становится ясно, что он не верит не только в цену в 200, но даже в 100 долларов за баррель в долгосрочной перспективе. В начале недели он призвал российские нефтяные компании направлять сверхплановые доходы на погашение банковских кредитов.

Помимо того, что в банковском секторе РФ проявились кризисные явления, еженедельные инъекции ЦБР по 4 трлн рублей через репо (Операция репо (англ. «repurchase agreement», «repo») – это сделка, состоящая из двух частей: продажи и последующего выкупа ценных бумаг через определенный срок по заранее установленной цене – ред.) начали подпитывать монетарный фактор инфляции. Поэтому правительство РФ срочно искало инструменты немонетарного финансирования дефицита бюджета.

В лагере трусов оказался и министр финансов Антон Силуанов, который продолжил работу над сокращением расходов и отложил выполнение бюджетного правила до лета, что должно еще больше ослабить рубль.

В конце концов, главный трус РФ посетил заседание РСПП, где выпрашивал у предпринимателей деньги на войну. Конечно, кремлевские СМИ подали все так, будто бизнесмены сами готовы скинуться на войну с РФ, но процесс был организован заранее.

Синхронные действия Путина с Минфином при молчании Центрального банка РФ и обесценивании рубля показывают, что российские власти не верят в долгосрочное стимулирование экономики за счет иранской войны.

Мне трудно сказать сейчас, хорошо ли в Кремле осведомлены о реальной ситуации в иранской армии, сильно ли их напугали удары по Усть-Лугу, но факт остается фактом: российские власти (их публичная официальная часть) готовятся к продолжению войны в режиме развертывания экономического кризиса.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

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