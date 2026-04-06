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Минчанка потеряла полмиллиона, просто ответив на один звонок

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  • 6.04.2026, 13:27
  • 16,916
Минчанка потеряла полмиллиона, просто ответив на один звонок

Мошенники придумывают новые схемы.

48-летнюю минчанку развели на космическую сумму — более 530 тысяч рублей. Началось все со звонка неизвестного, который представился сотрудником обслуживающей организации.

Он сообщил, что нужно заменить домофон и попросил код, который должен был прийти на телефон — якобы эти цифры будут «вшиты в чип» нового оборудования.

Минчанка сделала это, и на нее обрушился поток звонков. Лжесотрудник Комитета госконтроля сообщил, что на ее имя открыт счет для финансирования экстремистской деятельности, угрожал возбуждением уголовного дела и запугивал.

Другой звонивший предложил передать сбережения курьеру на проверку в Нацбанк, и женщина это сделала.

Но даже на этом мошенники не остановились. Они убедили женщину, что ее авто выставлено на аукцион, поэтому его нужно продать и передать деньги курьеру.

Вечером того же дня минчанка смотрела новости. В эфире мужчина рассказал аналогичную историю, и тогда женщина поняла, что ее обманули.

Общая сумма ущерба — более 530 тысяч рублей.

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