Минчанка потеряла полмиллиона, просто ответив на один звонок

Минчанка потеряла полмиллиона, просто ответив на один звонок22
- 6.04.2026, 13:27
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Мошенники придумывают новые схемы.
48-летнюю минчанку развели на космическую сумму — более 530 тысяч рублей. Началось все со звонка неизвестного, который представился сотрудником обслуживающей организации.
Он сообщил, что нужно заменить домофон и попросил код, который должен был прийти на телефон — якобы эти цифры будут «вшиты в чип» нового оборудования.
Минчанка сделала это, и на нее обрушился поток звонков. Лжесотрудник Комитета госконтроля сообщил, что на ее имя открыт счет для финансирования экстремистской деятельности, угрожал возбуждением уголовного дела и запугивал.
Другой звонивший предложил передать сбережения курьеру на проверку в Нацбанк, и женщина это сделала.
Но даже на этом мошенники не остановились. Они убедили женщину, что ее авто выставлено на аукцион, поэтому его нужно продать и передать деньги курьеру.
Вечером того же дня минчанка смотрела новости. В эфире мужчина рассказал аналогичную историю, и тогда женщина поняла, что ее обманули.
Общая сумма ущерба — более 530 тысяч рублей.