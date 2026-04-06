Иран бросил еще один союзник 3 6.04.2026, 13:34

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Пхеньян дистанцировался от режима аятолл.

Северная Корея, вероятно, стремится дистанцироваться от Ирана, несмотря на традиционно тесные отношения между странами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на южнокорейскую разведку.

По словам депутата Пак Сон Вона, Национальная разведывательная служба Южной Кореи считает, что КНДР до сих пор не поставляла Ирану оружие или связанные с ним материалы.

О попытках сохранить дистанцию свидетельствуют и другие факты. В частности, Пхеньян не выразил соболезнования после убийства бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также не поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением на пост нового руководителя страны.

По мнению Пак Сон Вона, такая линия поведения может быть попыткой «обеспечить новое дипломатическое пространство» накануне возможного саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, который ожидается в мае.

Другой южнокорейский депутат, Ли Сонквон, отметил, что КНДР также избегает прямой критики Дональда Трампа в преддверии этой встречи.

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