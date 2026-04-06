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Если инопланетяне существуют, что бы они подумали о нас?

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  • 6.04.2026, 13:37
  • 3,494
Если инопланетяне существуют, что бы они подумали о нас?

Впечатление было бы не самым лестным.

Решение президента США Дональда Трампа рассекретить правительственные материалы об НЛО вновь подогрело интерес к теме внеземной жизни, пишет The Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

На этом фоне ученые и эксперты задаются вопросом: если инопланетяне существуют, как они оценили бы человечество? Астрофизик Гарвардского университета Ави Леб считает, что впечатление было бы не самым лестным. По его словам, с точки зрения наблюдателя из космоса человечество тратит слишком много ресурсов на конфликты и войны, что вряд ли свидетельствует о высоком уровне развития.

Интерес к теме усилился после заявлений политиков. Барак Обама ранее отметил, что инопланетяне «реальны». Трамп, в свою очередь, пообещал опубликовать ранее засекреченные документы на фоне «огромного интереса» общества.

Согласно соцопросам, около двух третей американцев допускают существование разумной жизни за пределами Земли, а половина считает, что некоторые наблюдения НЛО могут служить доказательством.

При этом Пентагон в 2024 году опубликовал сотни отчетов о неопознанных воздушных явлениях (UAP), однако не нашел подтверждений их внеземного происхождения. Эксперты подчеркивают, что большинство таких случаев может быть связано с неизвестными технологиями или ошибками наблюдений.

Тем не менее отдельные военные и исследователи утверждают, что объекты с необычными характеристиками действительно фиксируются в воздухе и даже в океане.

Ученые сходятся в одном: вероятность существования жизни во Вселенной крайне высока из-за огромного числа галактик и звезд. Однако, если развитые цивилизации способны преодолевать межзвездные расстояния, они сами решат, когда и как вступать в контакт.

Пока же человечество продолжает искать ответы — и, возможно, одновременно остается объектом наблюдения.

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