ВСУ поразили российский фрегат «Адмирал Макаров» 25 6.04.2026, 13:48

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(обновлено) Судно атаковали дроны.

В российском Новороссийске Силы обороны Украины поразили фрегат «Адмирал Макаров». Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

«Птицы СБС в ночь на 6 апреля нанесли удары по фрегату «Адмирал Макаров» в порту Новороссийск и доставили немного благодатного огня на буровую установку «Сиваш», – рассказал военный.

По его словам, «Адмирал Макаров» – первый военный фрегат проекта «Буревестник» ВМФ РФ, носитель крылатых ракет «Калибр» (8 ракет) и ЗРК «Штиль-1» (24 ракеты). Пуски ракет ПВО осуществлялись непосредственно с борта фрегата во время захода на цель, что не помешало его повредить, добавляет «Мадяр».

Командующий отметил, что операция была осуществлена силами 1 ОЦ СБС, спланирована и скоординирована СБУ. Степень повреждений вражеских целей в настоящее время устанавливается разведкой.

Первоначально в посте утверждалось, что от атаки дронов пострадал другой российский фрегат - «Адмирал Григорович». Информацию скорректировали, после того как OSINT-аналитики обратили внимание, что фрегат «Адмирал Григорович» сейчас находится в Средиземном море.

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