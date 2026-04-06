Компания, связанная с неудавшимся запуском автобренда Zubr, распродает недвижимость 8 6.04.2026, 13:46

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Площадь помещения — 612 метров квадратных.

На аукцион выставили недвижимость компании «Зубр Бизнесинвест». Помещение площадью 612,7 м² находится в офисном здании в районе деревни Большое Стиклево. Раньше там находился автосалон Zubr, следует из данных на сайте компании, пишет «Зеркало».

Начальная цена недвижимости — 1,8 млн рублей. Ее продают, потому что компания ликвидируется.

Напомним, «Зубр Бизнесинвест» планировала продвигать автомобильную марку Zubr. Заявки на регистрацию логотипа и бренда фирма подала в ноябре прошлого года. Под этим брендом собирались выпускать «перелицованные» машины китайского бренда Forthing. На сайте анонсировали модели Legenda, Volat, Talisman, Relikt и электрический кроссовер Zorka.

В декабре прошлого года СМИ сообщили о запуске производства нового отечественного автобренда Zubr, который якобы планировали выпускать на заводе «Юнисон». Спустя некоторое время Министерство промышленности опровергло эту информацию, заявив, что на предприятии о таком проекте не знают. Также от проекта открестился и сам завод «Юнисон».

Позже выяснилось, что определенное количество автомобилей-«образцов» все же было произведено — первая партия авто находилась на одной из стоянок в Минске.

«Зубр Бизнесинвест» связана с «Зубр Автогрупп», которая в начале этого года не заплатила инвесторам и ушла в ликвидацию. А в прошлом году десятки клиентов жаловались на нее и связанную с ней «Зубр Электро» в связи с задержками поставок автомобилей. Покупатели отмечали, что месяцами ждали машины, а менеджеры либо не отвечали, либо отделывались расплывчатыми обещаниями. При этом возникали подозрения, что после предоплаты автомобили могли даже не заказать. В компании объясняли ситуацию проблемами на рынке, сокращением расходов и обещали наладить поставки.

«Зубр Бизнесинвест», как и другие связанные с ней фирмы, очень молодая — она была зарегистрирована в августе прошлого года. Ее владелец Антон Купчик. Он же владеет другими фирмами группы вместе с Юрием Чечетом, а в одной из них — «Зубр логистик» совладельцем значится также Александр Бреган.

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