Белорусы соорудили плот из канистр и поплыли рыбачить 12 6.04.2026, 13:59

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иллюстративное фото

Один теперь в больнице.

В Днепро-Бугском водохранилище спасатели помогли мужчине, который оказался в воде после разрушения самодельного плота. Об этом сообщили в ОСВОД.

Инцидент произошел днем 5 апреля. Двое мужчин — 1972 и 1968 годов рождения — приехали на водохранилище на рыбалку. Они отплыли примерно на 50 метров от берега на самодельном плоту из деревянного каркаса с закрепленными снизу пустыми 20-литровыми канистрами. Однако конструкция развалилась, и рыбаки оказались в воде.

Одному из мужчин удалось выбраться на берег. Второй рыбак не умел плавать и держался за остатки плота. Его товарищ пытался помочь, бросая с берега пластиковые бутылки и канистры, но безуспешно.

Прибывшие сотрудники МЧС на лодке извлекли мужчину из воды и передали медикам. Его отправили в больницу с переохлаждением и обморожением кистей рук и стоп.

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