Белоруске пришел счет от МТС на 447 рублей за роуминг, которым она не пользовалась

Белоруске пришел счет от МТС на 447 рублей за роуминг, которым она не пользовалась12
- 6.04.2026, 14:05
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В компании сказали, что ей «еще повезло».
Белоруска Карина написала в Threads о проблеме, с которой столкнулась, находясь на отдыхе в Грузии. По ее словам, мобильный оператор МТС насчитал ей 447 рублей за использование мобильных данных в роуминге. Она утверждает, что в интернет с телефона в указанное оператором время не выходила.
«Что ж, МТС, любимый оператор? Хотела уйти от них 2 раза и лучше бы это сделала. Столкнулась с таким первый раз, но теперь только узнаю, что у них это частая история, как оказалось. Я летала в Грузию и подключила их услугу «1 ГБ за границей», раньше всегда все было хорошо, но не в этот раз. Услуга у меня была до 7 марта, и я это прекрасно знала, поэтому седьмого числа мобильные данные не использовала, но каково было мое удивление, когда я хотела продлить услугу на следующий день и увидела такой минус на балансе».
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Судя по скриншотам, за использование мобильного интернета Карине насчитали 447 рублей. Она связалась с компанией, где ей сказали: «так вам ещё повезло, у других минусы бывают больше».
Автор поста написала заявление в МТС, но ответа пока не получила:
«Сказали ждать до месяца. Девушка объяснила, что это мог быть случайный клик, потому что у меня мало мегабайт затрачено. Как вам случайный клик за 447 рублей? При том, что я помню, что в этот день специально не использовала мобильные данные и прямо следила за этим. Параллельно мне начинают приходит сообщения с напоминаниями об уплате долга».