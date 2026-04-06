Водители перестанут продавать талончики? 4 6.04.2026, 14:22

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Это обсуждают в Минске.

В Минске готовятся к заметным изменениям в общественном транспорте: уже к 1 сентября оплатить проезд картой можно будет во всех наземных видах транспорта. На этом фоне столичные власти обсуждают отказ от продажи талонов у водителей.

В прошлом году на автобусном и троллейбусном маршрутах тестировали возможность оплаты картами. А к 1 сентября такой способ будет доступен во всех видах наземного транспорта, пишут «Минск-Новости».

— По этой причине рассматривается возможность уйти от продажи проездных талонов непосредственно водителями. Такое решение, например, повысит безопасность перевозок, потому что пассажиры не будут отвлекать водителя. Кроме того, стоимость проезда будет равняться цене билета, купленного в киоске. Проверяться контролерами они будут так же, как и уже существующие проездные, — прокомментировала зампредседателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко.

При этом проблема «зайцев» никуда не исчезла: каждый месяц контролеры фиксируют около 9—10 тысяч таких нарушений.

Среди безбилетников есть и те, кто попадается неоднократно, иногда более 20 раз.

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