закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 16:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Водители перестанут продавать талончики?

4
  • 6.04.2026, 14:22
  • 3,762
Водители перестанут продавать талончики?

Это обсуждают в Минске.

В Минске готовятся к заметным изменениям в общественном транспорте: уже к 1 сентября оплатить проезд картой можно будет во всех наземных видах транспорта. На этом фоне столичные власти обсуждают отказ от продажи талонов у водителей.

В прошлом году на автобусном и троллейбусном маршрутах тестировали возможность оплаты картами. А к 1 сентября такой способ будет доступен во всех видах наземного транспорта, пишут «Минск-Новости».

— По этой причине рассматривается возможность уйти от продажи проездных талонов непосредственно водителями. Такое решение, например, повысит безопасность перевозок, потому что пассажиры не будут отвлекать водителя. Кроме того, стоимость проезда будет равняться цене билета, купленного в киоске. Проверяться контролерами они будут так же, как и уже существующие проездные, — прокомментировала зампредседателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко.

При этом проблема «зайцев» никуда не исчезла: каждый месяц контролеры фиксируют около 9—10 тысяч таких нарушений.

Среди безбилетников есть и те, кто попадается неоднократно, иногда более 20 раз.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров