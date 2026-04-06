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Трамп злится, Путин боится

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  • Игорь Петренко
  • 6.04.2026, 14:36
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Трамп злится, Путин боится
Фото: Getty Images

Нельзя списывать НАТО со счетов.

Президент США Дональд Трамп вновь назвал НАТО «бумажным тигром». Причем на этот раз — не вскользь, а с особым упором. В интервью ABC News он признался, что свой призыв к союзникам помочь в Ормузском проливе использовал как «эксперимент» — проверку на готовность. Союзники отказались, а Трамп резюмировал: «У них нет кораблей, у них ничего нет, и Путин их абсолютно не боится». И добавил, что вопрос выхода США из НАТО «уже не просто на рассмотрении — это дальше стадии рассмотрения».

Но что здесь правда, а что — политическая игра, и что из этого следует для Украины?

Во-первых, действительно ли НАТО — «бумажный тигр»? С точки зрения цифр — нет. Все 32 страны-члена впервые в истории достигли планки 2% ВВП на оборону. На саммите в Гааге в июне 2025 года была согласована новая цель — 3,5% ВВП на «жесткую оборону» и еще 1,5% на связанные с безопасностью расходы к 2035 году.

Страны Балтии, Польша, скандинавы уже сейчас тратят 3–4% ВВП. Нидерланды планируют увеличить численность вооруженных сил с 70 до 200 тысяч. Германия должна удвоить оборонный бюджет до 162 миллиардов евро к 2029 году. ЕС в 2024 году потратил на оборонные закупки 88 миллиардов евро — рост на 39% за год. Это не «бумага». Это — реальное перевооружение, хотя и с опозданием.

Но, во-вторых, есть нюанс, который Трамп улавливает точно: НАТО — это оборонительный альянс, и он работает на основе консенсуса. Когда Вашингтон попросил помочь в наступательной операции против Ирана, союзники отказались, и формально имели на это право. Статья 5 предусматривает коллективную оборону в ответ на нападение, а не участие в чужих войнах по выбору. Испания закрыла воздушное пространство для американских самолетов. Италия отказала в посадке боевому самолету. Это — не слабость. Это — структурная особенность альянса, которую Трамп сознательно представляет как предательство.

В-третьих, боится ли Путин НАТО? Здесь стоит отличать риторику от реальности. Путин годами выстраивает нарратив о том, что НАТО — агрессивный блок, окружающий Россию. Но его реальное поведение свидетельствует об обратном: он напал на Грузию, которая не была в НАТО. Он напал на Украину, которая не была в НАТО. Он ни разу не затронул территорию ни одной страны-члена Альянса. Это и есть лучшее доказательство того, что статья 5 работает как сдерживающий фактор — по крайней мере, пока.

В то же время Трамп не совсем неправ в том смысле, что европейские армии до сих пор не способны вести масштабную войну без американской логистики, разведки, воздушной дозаправки и командования.

По данным McKinsey, запасы военной техники в европейских странах НАТО до сих пор ниже уровня 2021 года — из-за передачи оружия Украине, списания старых систем и длительных сроков производства новых. А фрагментация платформ в Европе в четыре раза выше, чем в США. То есть деньги уже есть, а реальная боеспособность еще подтягивается.

Теперь об Украине. Постпред Украины при НАТО Алена Гетьманчук отреагировала на заявления Трампа парадоксально оптимистично. Ее позиция: если США выйдут из Альянса, это может открыть для Киева больше возможностей для интеграции. Логика проста: именно Вашингтон годами блокировал предоставление Украине четких временных рамок для вступления. Без американского вето европейцы могли бы быть более решительными. Гетьманчук также отметила, что Украина — единственная страна, которая уже фактически реализует Стратегическую концепцию НАТО на практике.

Но есть и другая сторона. Без США НАТО теряет более половины своего оборонного потенциала. Для Украины это означает, что даже в случае вступления в «евроцентричный» Альянс гарантии безопасности будут существенно слабее. Поэтому Киев параллельно ищет «соглашение типа Статьи 5» — юридически обязывающие гарантии суверенитета, даже без формального членства.

Есть еще один важный момент, который часто упускают из виду. Закон, принятый Конгрессом в 2023 году, запрещает президенту единолично выводить США из НАТО без согласия двух третей Сената. Ирония в том, что автором этого закона был не кто иной, как Марко Рубио — нынешний госсекретарь Трампа. В 2023 году он писал в соцсетях: «Ни один президент не должен иметь возможности выйти из НАТО без согласия Сената». Сегодня тот же Рубио говорит, что НАТО — это «улица с односторонним движением», которую нужно «переосмыслить». Лидер демократов в Сенате Чак Шумер уже пообещал, что Сенат не проголосует за выход.

Что мы имеем в итоге?

НАТО — не «бумажный тигр», но и не та машина, которой она должна была бы быть. Европейское перевооружение — реальное, но медленное.

Трамп использует иранский кризис как повод для давления, но его угрозы ограничены законом. А Путин боится НАТО ровно настолько, насколько альянс демонстрирует единство (и именно это единство Трамп разрушает наиболее эффективно).

Украине в этой ситуации стоит помнить, что полагаться исключительно на НАТО — рискованно. Но так же рискованно и списывать Альянс со счетов. Мы должны иметь и различные соглашения по безопасности, и наращивать собственный оборонный потенциал. Мы должны максимально использовать то окно возможностей, которое открывается именно сейчас.

Игорь Петренко, unian.net

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