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Сколько стоит самая дорогая «хрущевка» Беларуси?

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  • 6.04.2026, 14:49
  • 4,782
Сколько стоит самая дорогая «хрущевка» Беларуси?
иллюстративное фото

Ее площадь составляет 29,7 квадратных метров.

Звания самой дорогой хрущевки Беларуси может быть удостоена однокомнатная квартира на столичной улице Кальварийской, которую продают за 114 888 долларов, сообщила в своем канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская.

Объект располагается на втором этаже дома 1961 года постройки в двух минутах ходьбы от станции метро Фрунзенская.

Жилье очень компактное. Его площадь составляет 29,7 кв. м, из них 17,6 кв. м — жилые.

Цена «однушки» — 337 357 рублей. По курсу на 6 апреля, один кв. м стоит 3842 доллара.

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