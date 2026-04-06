Сколько стоит самая дорогая «хрущевка» Беларуси? 2 6.04.2026, 14:49

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иллюстративное фото

Ее площадь составляет 29,7 квадратных метров.

Звания самой дорогой хрущевки Беларуси может быть удостоена однокомнатная квартира на столичной улице Кальварийской, которую продают за 114 888 долларов, сообщила в своем канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская.

Объект располагается на втором этаже дома 1961 года постройки в двух минутах ходьбы от станции метро Фрунзенская.

Жилье очень компактное. Его площадь составляет 29,7 кв. м, из них 17,6 кв. м — жилые.

Цена «однушки» — 337 357 рублей. По курсу на 6 апреля, один кв. м стоит 3842 доллара.

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