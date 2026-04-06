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Хартия 97!
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«Пусть чиновники пьют это свое пиво»

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  • 6.04.2026, 15:04
  • 5,862
«Пусть чиновники пьют это свое пиво»

Белорусы возмущены исчезновением европейского пива с полок магазинов.

В Беларуси вступил в силу запрет на продажу пива из так называемых «недружественных стран». После этого импортное пиво начало резко исчезать с полок магазинов.

Подписчики аккаунта Charter97.org в TikTok активно прокомментировали это событие.

@charter97.org В Беларуси запретили европейское пиво #беларусь #новости #пиво ♬ оригинальный звук - Хартия97

Приводим некоторые из их комментариев:

— Пусть чиновники пьют это свое пиво.

— В Россию превращаемся.

— Пиво лучшего порядка — «Аливария Десятка»!!!

— Главное, чтобы водка не пропала.

— Белорусское пиво — моча со спиртом.

— Да последние 5 лет, кроме российского и нашего, я не видел. Может, я не в те магазины хожу.

— Нас лишают права выбора.

— Для тех, кто пишет, что все есть: это остатки. Ввоз запрещен. То, что осталось, — это последнее.

— М-да, с каждым днем все хуже и хуже.

— Любопытно... А экспорт своего пива в недружественные страны тоже прекратили?

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