«Пусть чиновники пьют это свое пиво»14
- 6.04.2026, 15:04
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Белорусы возмущены исчезновением европейского пива с полок магазинов.
В Беларуси вступил в силу запрет на продажу пива из так называемых «недружественных стран». После этого импортное пиво начало резко исчезать с полок магазинов.
Подписчики аккаунта Charter97.org в TikTok активно прокомментировали это событие.
@charter97.org В Беларуси запретили европейское пиво #беларусь #новости #пиво ♬ оригинальный звук - Хартия97
Приводим некоторые из их комментариев:
— Пусть чиновники пьют это свое пиво.
— В Россию превращаемся.
— Пиво лучшего порядка — «Аливария Десятка»!!!
— Главное, чтобы водка не пропала.
— Белорусское пиво — моча со спиртом.
— Да последние 5 лет, кроме российского и нашего, я не видел. Может, я не в те магазины хожу.
— Нас лишают права выбора.
— Для тех, кто пишет, что все есть: это остатки. Ввоз запрещен. То, что осталось, — это последнее.
— М-да, с каждым днем все хуже и хуже.
— Любопытно... А экспорт своего пива в недружественные страны тоже прекратили?