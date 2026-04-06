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СМИ: Пропавшая со $150 тысячами Мельникова купила две квартиры в Минске

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  • 6.04.2026, 18:09
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СМИ: Пропавшая со $150 тысячами Мельникова купила две квартиры в Минске

Также с квартиры экс-спикерки КС снят арест.

Спикерка «координационного совета» Анжелика Мельникова, проживавшая в Польше и исчезнувшая около года назад со $150 тысячами, заключила несколько сделок с недвижимостью в Минске. Об этом сообщает «Зеркало».

Из документов, которые получила редакция, следует, что через полгода после пропажи — в сентябре 2025 года — Анжелика стала собственницей однокомнатной квартиры в Минске. Жилье находится на проспекте Любимова, его площадь составляет 33,8 квадратного метра.

Цены на похожие квартиры в этом районе — от 208 тысяч рублей (около 71 тысяч долларов) до 240 тысяч рублей (82 тысячи долларов).

Позже в январе 2026 года экс-спикерка КС купила и оформила на себя еще одну квартиру на улице Петра Мстиславца в ЖК «Маяк Минска» в микрорайоне Восток. По бумагам в ней тоже одна комната, площадь — невероятные для однушки 91,8 квадратного метра.

Такой же метраж, как у новой квартиры Анжелики, — у четырехкомнатной квартиры в этом комплексе, которую сейчас продают за 1,1 миллиона рублей (400 тысяч долларов). За трешку меньшей площади в «маяке» просят 643 тысяч рублей (219 тысяч долларов), просторная двушка выставлена на продажу за 572 тысяч рублей (195 тысяч долларов).

Еще одной квартирой в столице Мельникова с 2016 года владела совместно с мужем и была в ней прописана.

По информации источника издания, в мае 2024 года на эту квартиру был наложен арест.

Однако, как стало известно журналистам, в феврале 2026 года арест сняли постановлением того же СК. Месяц спустя квартира перешла в единоличную собственность Мельниковой. Основанием для этого стало соглашение о разделе совместной собственности супругов. Как правило, поводом для официального раздела имущества становится развод.

Напомним, спикерка Анжелика Мельникова пропала вместе с выделенными на работу «координационного совета» $150 тысячами 25 марта 2025 года. Затем журналисты-расследователи сообщили о ее контактах с агентами белорусской разведки и поездках на Кубу, Шри-Ланку и в ОАЭ. «Наша Нiва» называла Анжелику Мельникову «человеком Павла Латушко во главе «координационного совета».

Фото: Анжелика Мельникова, Светлана Тихановская и Павел Латушко
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