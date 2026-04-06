«Зачем вам Минск? Дома порядок наведите» 27 6.04.2026, 21:24

23,334

Еще одна россиянка собралась переехать в Беларусь.

Пользовательница Threads под ником leyla_loona решила купить квартиру в Минске.

«Я РФ. На каком сайте лучше посмотреть квартиру, чтобы реально надежно было? Что-то я во всем вижу обман», - написала она.

Пост за сутки собрал 600 комментариев. Сайт Charter97.org приводит самые популярные ответы:

— Зачем вы все в Минск претесь? Что вам дома не сидится?

— В Воронеже или Воркуте, Мариуполе или Мелитополе почему не рассматриваем? Для кого убивают украинцев до сих пор?

— А потом будете кричать, что вас тут притесняют?

— Крым, Донбасс, Мариуполь ждут вас. А Минск не ждёт.

— Скоро вся Россия переселится в Беларусь! Остановитесь, у вас 1/6 часть земной поверхности! Наведите порядок в своем доме!

— По вашему «зомбоящику» у вас самая лучшая страна в мире, которой все завидуют. Зачем вам Минск?

— Изгадили и испохабили 1/6 суши, уничтожили всех до кого дотянулись. Раковая опухоль. Расползаетесь дальше и дальше.

— Не нужны вы здесь, не нужны!

— Езжайте лучше в Сибирь.

— Зачем вам Минск? Дома порядок наведите

— Нечего тебе здесь делать!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com