«Зачем вам Минск? Дома порядок наведите»27
- 6.04.2026, 21:24
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Еще одна россиянка собралась переехать в Беларусь.
Пользовательница Threads под ником leyla_loona решила купить квартиру в Минске.
«Я РФ. На каком сайте лучше посмотреть квартиру, чтобы реально надежно было? Что-то я во всем вижу обман», - написала она.
Пост за сутки собрал 600 комментариев. Сайт Charter97.org приводит самые популярные ответы:
— Зачем вы все в Минск претесь? Что вам дома не сидится?
— В Воронеже или Воркуте, Мариуполе или Мелитополе почему не рассматриваем? Для кого убивают украинцев до сих пор?
— А потом будете кричать, что вас тут притесняют?
— Крым, Донбасс, Мариуполь ждут вас. А Минск не ждёт.
— Скоро вся Россия переселится в Беларусь! Остановитесь, у вас 1/6 часть земной поверхности! Наведите порядок в своем доме!
— По вашему «зомбоящику» у вас самая лучшая страна в мире, которой все завидуют. Зачем вам Минск?
— Изгадили и испохабили 1/6 суши, уничтожили всех до кого дотянулись. Раковая опухоль. Расползаетесь дальше и дальше.
— Не нужны вы здесь, не нужны!
— Езжайте лучше в Сибирь.
— Зачем вам Минск? Дома порядок наведите
— Нечего тебе здесь делать!