Financial Times: Украина не дает России воспользоваться ростом цен на нефть

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Атаки украинских дронов не позволяют Путину извлечь выгоду из войны на Ближнем Востоке.

Цена нефти марки Brent превышает 100 долларов за баррель, что позволяет РФ увеличить доходы, однако атаки на два основных экспортных пункта в Балтийском море могут их сократить, пишет Financial Times.

На Приморск и Усть-Лугу приходится более 40% морских мощностей России по экспорту нефти. По словам западного представителя служб безопасности, только в Приморске в результате атак сгорела нефть на сумму $200 млн.

Усть-Луга поставляет около 8% мирового объема нефти. По данным Argus, экспорт этой продукции сократился примерно на 70% после атак в последнюю неделю марта.

Лицо, близкое к Минобороны РФ, заявило, что украинские атаки дальнобойных дронов опережают российские, несмотря на постоянные удары РФ по украинским производителям беспилотников.

Россия разработала многоуровневую систему обороны, включающую радиоэлектронное подавление, физические барьеры и даже привлекла подразделения резервистов для охраны нефтяных объектов. Однако этого недостаточно, чтобы противостоять прогрессу Украины в области технологии беспилотников.

Российские предприятия вынуждены самостоятельно финансировать средства защиты от дронов, что вызывает недовольство.

По данным российских СМИ, компании, не работающие в энергетической отрасли, также были вынуждены инвестировать в средства защиты от дронов. К весне 2025 года их установили до 80% гражданских предприятий.

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