Израильские ВВС разбомбили крупную базу ВМС Ирана в Бушере 6.04.2026, 16:05

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Мощные авиаудары были нанесены сегодня днем.

ВВС Израиля атаковали крупнейший иранский нефтехимический объект в Эселуйе. Об этом заявил в понедельник министр обороны Израиля Исраэль Кац, пишет The Jerusalem Post.

Также израильские ВВС разбомбили базу ВМС Ирана в провинции Бушер. Кадры авиаударов появились в сети несколько минут назад.

Буши́р — город и порт на юге Ирана, административный центр одноименной провинции. Расположен на юго-западе Ирана, на берегу Персидского залива. В Бушере размещаются иранская военно-морская база и авиабаза ВВС, комплексы ПВО, а также подземные хранилища ракет и ударных беспилотников.

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