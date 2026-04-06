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Экономист: Если режим сохранится, через 10 лет белорусы будут жить вдвое хуже поляков

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  • 6.04.2026, 16:12
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Экономист: Если режим сохранится, через 10 лет белорусы будут жить вдвое хуже поляков
Дмитрий Крук

Беларусь теряет человеческий капитал и все больше отрезает себя от мира.

Несмотря на видимый рост зарплат и временный потребительский оптимизм, белорусская экономика находится в состоянии глубокой стагнации. Если ситуация не изменится, через 10-15 лет средний белорус будет жить вдвое хуже жителя соседней Польши, а страна продолжит стремительно терять человеческий капитал. Что мешает экономическому росту, почему нынешние деньги в карманах – явление скоротечное и каким образом тотальная привязка к России тянет страну на дно? Эти вопросы в «Утро с Белсатом» обсудили со старшим научным сотрудником исследовательского центра BEROC, экономистом Дмитрием Круком.

Почему небольшой рост экономики – это все равно стагнация

Несмотря на то, что власти могут рапортовать об экономическом росте в 1-2%, этих цифр катастрофически не хватает. Дмитрий Крук отмечает, что главная проблема –это увеличение разрыва в благосостоянии между Беларусью и ее европейскими соседями. Это отставание длится уже много лет и ведет к необратимым потерям на рынке труда.

«Надо понимать, что по уровню благосостояния мы довольно значительно отстаем от соседних стран, прежде всего в качестве эталона я рассматриваю Польшу и Литву, потому что я не вижу никаких фундаментальных факторов, почему Беларусь должна отставать от них. А эти страны уже находятся на гораздо более высоком уровне. В Польше, например, где-то на 40% благосостояние выше, и они растут быстрее. Соответственно, если белорусская экономика будет расти с таким темпом 1-2%, этот разрыв между соседними странами и Беларусью будет только возрастать», – говорит Дмитрий Крук.

Экономист обращает внимание, что процесс отставания белорусской экономики не является какой-то будущей угрозой, а фактически длится уже около 15 лет, начиная с 2012-го.

По его мнению, эта затяжная стагнация создает серьезную опасность, прежде всего с точки зрения потери человеческого капитала. Эксперт подчеркивает: видя, что в соседних странах обеспечить себе достойные условия жизни и зарплату гораздо проще, люди будут все чаще выбирать эмиграцию.

Иллюзия высоких зарплат и скорый конец потребительского оптимизма

В последнее время зарплаты в Беларуси действительно росли, что не могло не сказаться на настроениях людей. Однако экономист предупреждает: этот рост не связан с успехами самой экономики. Причина кроется в жестком дефиците рабочих рук из-за демографии и миграции. Но уже скоро экономическая реальность возьмет свое.

«В последние годы экономика определенный рост демонстрирует, особенно 2023-2024 год, но при этом зарплаты, реальные доходы людей выросли гораздо больше. Например могу дать цифры, когда по уровню всей экономики ВВП вырос по сравнению с досанкционным довоенным периодом где-то на 6%, то зарплаты выросли более чем на 40%. И это действительно подпитывает такой потребительский оптимизм. Почему это произошло?.. Я думаю, что, очевидно, это структурная нехватка рабочих рук», – говорит экономист.

Он считает, что в 2026 году потребительский оптимизм у белорусов начнет снижаться из-за ухудшения экономических условий и падения внешнего спроса.

«Но вот именно из-за того, что стагнационные тренды вступают в силу, и то, что белорусская экономика вот как раз-таки в 2025 году все ощутимее начала сталкиваться с тенденциями снижения спроса внешнего, с тем, что те условия, в которых она существует, все больше давят, я думаю, что этот разрыв между самочувствием, потребительскими настроениями и экономическим положением будет сокращаться. И соответственно как раз-таки в 2026 году произойдет определенный перелом в самочувствиях и настроениях людей, и тот потребительский оптимизм, который мы фиксировали в опросах последние два года, постепенно начнет исчезать, постепенно настроение изменится на противоположное», – говорит Дмитрий Крук.

Что не дает экономике развиваться

Главным препятствием для роста эксперт называет внутреннюю институциональную среду и внешнюю изоляцию. Государственный сектор извлекает ресурсы из страны не ради инноваций, а ради сохранения власти, в то время как частный бизнес, который мог бы стать драйвером роста, остается без поддержки. Более того, Беларусь все сильнее отрезает себя от глобального мира.

«Сюда бы я еще добавил, особенно если мы говорим о последних четырех-пяти годах, чрезмерной, тотальной привязке к российской экономике, которая фактически существует в таком параллельном измерении относительно мировой, это альтернативное какое-то измерение. И белорусская экономика, к сожалению, все больше привязывается, завязывается на эту альтернативный мир. Это также воздерживает ее от возможности участия в глобальной конкурентной борьбе, от возможности развиваться соответственно», – считает гость студии.

Прогноз на 10-15 лет: сценарий Албании или Аргентины

Если политический и экономический курс останется неизменным, страну не ждет мгновенный коллапс и разрушение. Но перспектива выглядит удручающе: постепенная деградация и превращение в глобального аутсайдера.

«Еще раз подчеркну... люди по сравнению со вчерашним днем будут все равно жить лучше, но проблема в том, что по сравнению с тем, как они могли бы жить и как будет жить остальной мир, это будет выглядеть хуже и хуже. Ну вот фактически в 2040 году, 2035-м или 2036-м, если мы сегодня говорим, что отставание от Польши 35-40%, по разным данным, то оно увеличится до 50-55%. То есть средний белорус будет жить вдвое хуже, более бедным будет, чем средний поляк. И постепенно-постепенно этот путь в пропасть будет ощущаться все больше и больше. Это не будет выглядеть как какой-то одномоментный взрыв», – отметил Дмитрий Крук.

Он привел пример Албании или Аргентины, где стагнация накапливалась постепенно, пока люди не осознали, что живут в отсталом, несовременном мире. В результате возникло ощущение, что страна оказалась в хвосте развития, хотя могла бы быть среди лидеров.

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