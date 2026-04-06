Власти предложили белорусам собирать камни на полях

Власти предложили белорусам собирать камни на полях12
- 6.04.2026, 16:25
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Тяжелую подработку предлагают за копейки.
В Беларуси сейчас открыто около 4,5 тысячи вакансий на оплачиваемые временные работы, среди вариантов подработки — сбор камней на полях. В отдельных регионах за такой труд готовы платить 140 рублей в день и больше, сообщили в Минтруда.
По данным службы занятости, за 2025 год временную оплачиваемую работу выбрали более 33 тысяч белорусов. Подрабатывать таким образом предлагают не только официально зарегистрированным безработным, но и тем, у кого уже есть основная работа, а также пенсионерам и студентам во время каникул.
Весной временные вакансии в основном связаны с сельским хозяйством. Помимо сбора камней, белорусам предлагают перебирать и упаковывать продукцию, а также работать в теплицах на сборе овощей. Есть предложения на строительных и подсобных работах, благоустройстве и озеленении территорий, а также на сборе и сортировке вторсырья и отходов.
Платят за такую работу обычно от 40 до 50 рублей в день, хотя в некоторых регионах можно заработать до 140 рублей и больше. Размер оплаты зависит от объема выполненной работы.
К месту подработки работников обычно подвозят бесплатно, а оформление идет официально — по срочному трудовому или гражданско-правовому договору. Искать такие вакансии предлагают через службу занятости по месту жительства.