«Страны Ближнего Востока пересмотрели политику отношений с РФ» 6.04.2026, 16:31

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Что это дает Украине.

Отношение стран Ближнего Востока к России кардинально изменилось после того, как Москва поддержала иранский режим. Российская Федерация стала для них врагом, поскольку помогает Тегерану бить по объектам на их территории. Такое мнение высказал эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Богдан Попов.

Аналитик не согласен с тезисом о том, что отношение стран Персидского залива к России эволюционировало от нейтрального к откровенно негативному. По его мнению, оно всегда было прагматичным.

«Я бы отношение ближневосточных стран к РФ охарактеризовал не как нейтральное, а прагматичное. Они на россиянах всегда зарабатывали деньги. Они помогают им прятать все коррупционные финансовые потоки из РФ. Мы понимаем, что Дубай — один из главных международных финансовых центров, куда едут все инвестиции. Почему? Потому что там очень лояльное налогообложение. И в целом это самый крупнейший логистический центр в мире на данный момент. Поэтому туда едет все. И из России туда тоже ехало очень много чего, как и из ее стран-сателлитов. Там прятали конкретные деньги. После этого страны Ближнего Востока во многом помогали Российской Федерации обходить санкции», — отметил Попов.

Эксперт также напомнил, что покупка российской нефти часто происходила в арабском дирхаме — валюте Объединенных Арабских Эмиратов.

«В принципе, везде, где можно заработать, присутствовали страны Ближнего Востока. Где можно заработать на Китае, где можно заработать на Индии, на России, на ком угодно. То есть это абсолютно не красит тех, кто поддерживает ту или иную сторону, но где была возможность подзаработать денег, они везде участвовали», — сказал Попов.

Сейчас же Российская Федерация стала для стран Ближнего Востока угрозой и откровенно является их врагом, считает аналитик.

«Россия помогает Ирану бить по объектам на их территории, да и вообще скоро, вероятнее всего, включится более масштабно в войну на Ближнем Востоке. Естественно, они пересмотрели свою политику отношений с РФ. И как прежде уже не будет. Как минимум очень долгое время», — считает Попов.

Украине важно «впрыгнуть в это окно возможностей» и использовать его для себя как можно эффективнее, дополнил аналитик. По его мнению, Украина при таких обстоятельствах и активном сотрудничестве со странами Ближнего Востока сможет Российскую Федерацию оттуда вытеснять.

«У нас есть для этого возможности, есть инструменты, чтобы зацепиться в странах Ближнего Востока так, чтобы Путину туда снова пролезть было как можно сложнее. Естественно, президент Зеленский, вся украинская сторона занимается очень активно вытеснением сейчас РФ из региона и помощи нашим новым друзьям в том, чтобы они защищались от иранского режима и его взаимодействия с Москвой», — резюмировал эксперт.

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