Белорус установил абсолютный мировой рекорд в гиревом жиме 4

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Вячеслав Хоронеко

64-летний Вячеслав Хоронеко поднял гирю 205 раз за пять минут

Легенда гиревого спорта Вячеслав Хоронеко установил абсолютный официальный мировой рекорд в белорусском жиме. Это произошло на Международном фестивале «Бриллиантовая рысь» по силовым видам спорта.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, прославленный атлет левой рукой лежа с ограничением времени 5 минут поднял 24-килограммовую гирю 205 раз.

Это на два подъема больше его предыдущего рекорда, установленного в 2024 году.

НОК также напомнил, что сейчас белорусские силачи готовятся к основному старту – этапу Кубка мира (World Cup Belarus Series 2026), который впервые пройдет в нашей стране.

В рамках турнира будут представлены дисциплины пауэрлифтинг, силовое двоеборье, приседания, жим лежа и другие.

Соревнования пройдут в Минске 8–10 мая 2026 года на «Чижовка-Арене» и соберут сильнейших атлетов по версии WRPF/WEPF и иных федераций.

В активе уроженца Бобруйска Вячеслава Хоронеко 89 официально зарегистрированных мировых рекордов в различных упражнениях с гирями.

Шесть из этих достижений включены в Книгу рекордов Гиннесса.

В 1998 году атлет поднял 16-килограммовую гирю одной рукой 18 108 раз за сутки.

В 2005-м в рамках 60-летия Победы он снова стал рекордсменом, сумев на протяжении двух суток 6160 раз поднять бочку весом 40 кг.

За свою долгую карьеру Вячеслав Хоронеко даже выполнял 100 подъемов 32-килограммовой гири за 10 минут в шпагате. Как говорит, с целью популяризации гиревого спорта для массового зрителя.

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