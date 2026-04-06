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МЧС призвало белорусов срочно убрать машины в гаражи

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  • 6.04.2026, 16:51
  • 27,858
МЧС призвало белорусов срочно убрать машины в гаражи

Что происходит?

Во вторник, 7 апреля, в Беларуси сохранится сильный ветер, из-за чего МЧС выпустило срочные рекомендации для водителей и посоветовало по возможности ставить машины в гараж. По данным синоптиков, оранжевый уровень опасности объявлен для трёх областей – Брестской, Гродненской и Минской.

По информации Белгидромета, завтра править бал будет «неустойчивая воздушная масса», которая идет к нам с Балтийского моря. Из-за неё на большей части республики ожидаются дождь, мокрый снег и грозы (по югу). Что касается ветра, он разгонится до порывов 15-20 м/с, что по шкале Бофорта соответствует 7-8 баллам опасности.

Из-за сильного ветра спасатели настоятельно рекомендовали убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов в дом или подвал. Машины в МЧС советовали поставить в гараж. Если такой возможности нет, автомобиль лучше парковать подальше от деревьев и слабо закреплённых конструкций.

Пешеходам рекомендовали обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также держаться подальше от деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и рекламных щитов.

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