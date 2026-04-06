NI: Россия оказалась вне игры на газовом рынке 6.04.2026, 17:05

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Главным ударом стала потеря европейского рынка.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке и перебои в Ормузском проливе привели к росту цен на газ и напряжению на мировых рынках. Однако, несмотря на крупнейшие в мире запасы газа, Россия не сможет в полной мере воспользоваться этим кризисом, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

По их оценке, ключевая проблема заключается не в ресурсах, а в утрате экспортной инфраструктуры и гибкости. После 2022 года российский газовый сектор адаптировался к санкциям и потере рынков, но стал менее прибыльным и более ограниченным.

Главным ударом стала потеря европейского рынка, который до конфликта обеспечивал высокую доходность и политическое влияние. Поставки в ЕС сократились более чем на 130 млрд кубометров, а ключевые маршруты — «Северные потоки», «Ямал–Европа» и транзит через Украину — фактически прекратили работу. В итоге остался лишь ограниченный маршрут через Турцию, работающий почти на пределе.

Попытки переориентации на другие рынки дали лишь частичный эффект. Поставки в Китай выросли, однако они основаны на отдельных месторождениях и не компенсируют потерю Европы. При этом Пекин диктует условия, добиваясь более низких цен, что усиливает зависимость Москвы. Проект «Сила Сибири-2» может изменить ситуацию, но его реализация займет годы и не повлияет на текущий кризис.

Развитие экспорта сжиженного природного газа (СПГ), на который Россия делала ставку, также сталкивается с трудностями. Санкции, нехватка специализированных танкеров и зависимость от внешних технологий не позволяют нарастить поставки в нужных объемах. Фактическое производство СПГ значительно отстает от проектных мощностей.

В отличие от нефти, газовая торговля требует сложной инфраструктуры — трубопроводов, терминалов и логистики — что делает быструю переориентацию практически невозможной. В результате Россия может получить лишь краткосрочную выгоду от роста цен, но не способна существенно увеличить экспорт.

Эксперты подчеркивают, что российский газовый сектор сохраняет добычу за счет внутреннего потребления, однако это снижает доходность и не компенсирует утрату внешних рынков.

Таким образом, война с Ираном лишь обнажила структурные проблемы отрасли: Россия остается богатой ресурсами, но ограниченной в возможностях их выгодной продажи. Речь идет не о коллапсе, а о долгосрочном ухудшении позиций на глобальном рынке.

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