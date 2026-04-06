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«1100 – 1300 рублей»: работники детских садов рассказали о зарплатах

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  • 6.04.2026, 17:38
  • 5,250
«1100 – 1300 рублей»: работники детских садов рассказали о зарплатах

Воспитатели вынуждены работать на полторы ставки, чтобы выжить.

Пользовательница Threads под ником tanya.golowchuk спросила в соцсети о зарплатах, которые получают воспитатели дошкольного образования в Беларуси. Сайт Charter97.org приводит ответы комментаторов поста:

— 1-й категория, стаж более 20 лет, спецгруппа («особенные» дети): 1200 плюс 177 рублей — надбавка за спецгруппу. Перешла на спецгруппу, потому что зарплата чуть больше. Но думаю, что скоро и мне понадобиться психиатр, так как недостаточно ни средств, ни времени на востановление. Сменить место работы не могу, так как работа с детьми — мое призвание.

— С 1-й категорией, стаж больше 10 лет, примерно 1200-1300 рублей.

— У меня 1100 выходит с такими же условиями.

— С надбавками за молодого специалиста примерно 1200 рублей.

— 1300 рублей — это на 1,5 ставки. В группе интеграции на 1,5 ставки 1700.

— Я физрук на 0,75 ставки, 700 рублей. Детей с каждым годом в группах все меньше, ставки срезают по этой причине только у физруков и музработников. Ещё два года назад у меня было 1,25 ставки с таким же количеством групп. Забавно: с 20-ю детьми проводишь занятие или с 10-ю, ты тратишь одно и тоже время, занятие не сокращается. Остается тоже количество групп, но сокращается оплата.

— Без контракта было 750 рублей, с контрактом — 970, ставка без категории.

— Работаю в детском саду музыкальным руководителем, тысяча. За свои деньги покупаю бумагу, принтер, скотчи, ручки, цветную бумагу. Это 1,25 ставки.

— 1,5 ставки, 18 детей, ясли – 1300 рублей.

— Минск, Первомайский район. Стаж — более 10 лет, 1-я категория, работаю на 1,35 ставки, зарплата 2400 рублей.

— 1 ставка, высшая категория, высшее образование, 15 лет стаж работы. 1300 рублей.

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