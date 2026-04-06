Агрокомбинат «Дзержинский» поглотил Слуцкий мясокомбинат

Агрокомбинат «Дзержинский» поглотил Слуцкий мясокомбинат5
- 6.04.2026, 17:50
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Предприятие стало частью крупного госхолдинга и утратило самостоятельность.
Слуцкий мясокомбинат официально стал частью агрокомбината «Дзержинский» с 1 апреля 2026 года. Решение о присоединении было принято еще раньше, пишет Office Life.
Акционеры Слуцкого мясокомбината поддержали реорганизацию, после чего предприятие вошло в состав крупного государственного агрохолдинга. Теперь оно работает не как отдельная структура, а как производственная площадка «Дзержинского».
Это не единственное расширение агрокомбината. В последние годы он уже присоединил ряд других предприятий — в том числе комбикормовый завод, сельхозпредприятие и хлебопродуктовый комбинат. Еще раньше в его состав вошли крупные птицефабрики и мясокомбинаты. В результате «Дзержинский» стал одним из крупнейших аграрных холдингов в Беларуси.
Управление слуцкой площадкой теперь осуществляет представитель агрокомбината «Дзержинский», который одновременно является главным инженером компании.
Также сообщается, что государство поддерживает развитие этих предприятий: планируется выделение значительных средств на инвестпроекты. В планах — строительство завода по производству белкового порошка и модернизация производства на мясокомбинате.