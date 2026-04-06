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Украина впервые превзошла РФ по количеству атак дронов

  • 6.04.2026, 17:59
  • 3,518
Украина впервые превзошла РФ по количеству атак дронов

Баланс сил меняется.

Власти России сообщили о сбивании 7347 украинских беспилотников в течение марта, что является самым большим количеством, о котором когда-либо сообщала Москва. В среднем - 237 БПЛА в день.

Воздушные силы Украины сообщили, что Россия атаковала 6 462 беспилотниками и 138 ракетами различных типов.

5 833 БПЛА и 102 ракеты (около 90% БПЛА и 74% ракет) были уничтожены.

В среднем в день РФ наносила по Украине 208 ударов БПЛА и 4 ракетами.

В марте Россия выпустила по Украине рекордное количество целей, применив около 6 600 дронов и ракет. Наиболее интенсивный удар произошел 24 марта - тогда оккупанты выпустили по Украине 948 БПЛА и 34 ракеты.

«Данные за март свидетельствуют о том, что баланс сил может смещаться в пользу Украины, поскольку долгосрочные усилия Киева по расширению своих возможностей в сфере беспилотников и ракет приносят плоды», - отметили авторы материала.

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