National Review: Военно-промышленный комплекс — важнейший стратегический актив Запада 6.04.2026, 18:04

1,498

Нужно правильно им воспользоваться.

Западные страны все отчетливее осознают, что способность быстро производить современные вооружения — от дронов до высокоточных боеприпасов — становится решающим фактором на поле боя. Однако главный вопрос сегодня — как именно выстроить эффективную военно-промышленную индустрию, пишет National Review (перевод — сайт Charter97.org).

Идея полной самодостаточности США, особенно в рамках политики, выглядит привлекательно, но на практике сталкивается с серьезными трудностями. Создание полного производственного цикла внутри одной страны требует времени, огромных инвестиций и устойчивой политической поддержки, что делает такой подход медленным и уязвимым.

Эксперты предлагают альтернативу — развитие кооперации между союзниками. Речь идет о распределенной системе производства, где разные страны берут на себя отдельные элементы цепочки: от сырья и компонентов до сборки готовой продукции. Такой подход позволяет ускорить выпуск вооружений, снизить риски и избежать критических зависимостей.

Примером новой модели стала Украина, которая на из-за войны превратилась в центр разработки и применения беспилотных технологий. Полученный опыт уже выходит за пределы страны и становится частью более широкой системы сотрудничества.

Ключевыми элементами такой стратегии считаются единые стандарты производства, упрощенные процедуры сертификации для союзников и долгосрочные контракты, обеспечивающие стабильный спрос. Это создает условия для масштабирования производства и привлечения инвестиций.

В распределенной системе каждая страна использует свои сильные стороны: США — финансы и технологии, Европа — промышленную базу, Великобритания — интеграцию и экспертизу, страны Азии — высокотехнологичное производство.

По мнению аналитиков, устойчивость достигается не за счет концентрации, а за счет распределения ресурсов. В условиях современных конфликтов победу определяет не только способность создавать новые технологии, но и умение быстро производить их в больших объемах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com