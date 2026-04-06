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National Review: Военно-промышленный комплекс — важнейший стратегический актив Запада

  • 6.04.2026, 18:04
  • 1,498
National Review: Военно-промышленный комплекс — важнейший стратегический актив Запада

Нужно правильно им воспользоваться.

Западные страны все отчетливее осознают, что способность быстро производить современные вооружения — от дронов до высокоточных боеприпасов — становится решающим фактором на поле боя. Однако главный вопрос сегодня — как именно выстроить эффективную военно-промышленную индустрию, пишет National Review (перевод — сайт Charter97.org).

Идея полной самодостаточности США, особенно в рамках политики, выглядит привлекательно, но на практике сталкивается с серьезными трудностями. Создание полного производственного цикла внутри одной страны требует времени, огромных инвестиций и устойчивой политической поддержки, что делает такой подход медленным и уязвимым.

Эксперты предлагают альтернативу — развитие кооперации между союзниками. Речь идет о распределенной системе производства, где разные страны берут на себя отдельные элементы цепочки: от сырья и компонентов до сборки готовой продукции. Такой подход позволяет ускорить выпуск вооружений, снизить риски и избежать критических зависимостей.

Примером новой модели стала Украина, которая на из-за войны превратилась в центр разработки и применения беспилотных технологий. Полученный опыт уже выходит за пределы страны и становится частью более широкой системы сотрудничества.

Ключевыми элементами такой стратегии считаются единые стандарты производства, упрощенные процедуры сертификации для союзников и долгосрочные контракты, обеспечивающие стабильный спрос. Это создает условия для масштабирования производства и привлечения инвестиций.

В распределенной системе каждая страна использует свои сильные стороны: США — финансы и технологии, Европа — промышленную базу, Великобритания — интеграцию и экспертизу, страны Азии — высокотехнологичное производство.

По мнению аналитиков, устойчивость достигается не за счет концентрации, а за счет распределения ресурсов. В условиях современных конфликтов победу определяет не только способность создавать новые технологии, но и умение быстро производить их в больших объемах.

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