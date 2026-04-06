«Любимая газета Путина» опубликовала «интервью с духом Жириновского» 11 6.04.2026, 18:18

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«Дух» посоветовал россиянам сажать картошку.

Один из самых тиражных российских таблоидов «Комсомольская правда», которую читает и называет «любимым» изданием Владимир Путин, опубликовала посмертное «интервью с Владимиром Жириновским». Его спросили, когда закончится «СВО», пишет «Агентство».

Для общения с духом политика газета привлекла экстрасенсов Анну Печуеву и Анну Ильину.

Для проведения сеанса спиритизма для заметки с плашкой «Эксклюзив» экстрасенсы сожгли в редакции газеты купюру в сто российских рублей (3,5 белорусского рубля).

После этого медиум сообщила, что Жириновский «пришел» и сказал, что у «Комсомольской правды» все «будет хорошо».

Согласно публикации, дух Жириновского предсказал скорое завершение войны в Украине: «В этом году, осенью, сядут и договорятся. Но стрелять там будут ещё долго, весь 2027 точно, зачистки будут».

Также политик, как говорится в материале, выразил сожаление, что его «нет», потому что он «тоже хотел поучаствовать».

«Три Вовы, говорит, было вначале. А останется в итоге один, — цитирует газета Печуеву. — Видимо, Путин, он и Зеленский, — расшифровывает послания с того света медиум. — И говорит, что Зеленский тоже уйдёт. Ну, умрёт». Украину, по словам «Жириновского», «разделят как пирог», США распадутся на независимые государства, а на Дональда Трампа будет совершено покушение.

«Надеемся, американский президент прочитает «Комсомолку» и будет осторожен», — комментирует газета.

Также дух Жириновского, как пересказывает газета, посоветовал россиянам сажать картошку и предсказал неустойчивую экономическую ситуацию в стране.

Спросила газета «Жириновского» и о войне на Ближнем Востоке. Дух ответил, что там ситуация «может дойти и до ядерного оружия», Израиль «могут вообще стереть с лица Земли», а в Россию «побежит куча беженцев с Ближнего Востока».

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. ЛДПР, которую он возглавлял, до сих пор использует его образ в пиаре. В соцсетях, особенно активно в провластных аккаунтах, ходит немало архивных видео с политиком, которые в постах называются пророческими.

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