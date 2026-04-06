В Бресте закрыли три кафе одного владельца 4 6.04.2026, 18:29

Их проверил Комитет госконтроля.

В Бресте после проверки приостановили работу трех кафе, принадлежащих одному владельцу. В заведениях использовали просроченные продукты, сырье без документов и готовили спиртосодержащие настойки из сомнительного сырья, сообщили в Комитете госконтроля (КГК).

Сразу в двух кафе изготавливали спиртосодержащие настойки из сырья сомнительного происхождения. При этом у заведений не было утвержденной технологической документации, подтверждающей состав, качество и безопасность такой продукции.

Кроме того, во время проверки было принято решение утилизировать более 60 литров алкогольной продукции. Причиной стали нарушения условий хранения.

Проблемы нашли не только с алкоголем. Как заявили в КГК, во всех трех кафе использовали сырье и пищевую продукцию без документов, подтверждающих качество и безопасность. Также на кухне нашли просроченные продукты, которые использовались для приготовления блюд.

Среди других нарушений в ведомстве назвали несоблюдение условий хранения, а также использование в работе оборудования в неудовлетворительном состоянии.

По итогам контрольных мероприятий проверяющие утилизировали более 550 килограммов пищевой продукции.

Работу всех трех кафе решили приостановить. Возобновить деятельность они смогут только после того, как полностью устранят выявленные нарушения.

