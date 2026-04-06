Швеция передаст Украине современные системы для сбивания Shahed 1 6.04.2026, 19:00

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На закупку этих комплексов Стокгольм выделит €400 млн.

Украина получит от Швеции современные мобильные системы противовоздушной обороны средней дальности Tridon Mk2, способные эффективно противодействовать, в частности, ударным беспилотникам Shahed, крылатым ракетам и самолетам. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

На закупку этих комплексов Швеция выделит €400 млн – почти треть нового пакета военной помощи Украине объемом €1,2 млрд. О нем Стокгольм сообщал в феврале.

В ведомстве пояснили, что пушечную систему Tridon Mk2 впервые представили в 2024 году. Она высокомобильная, универсальная и способна работать при любых погодных условиях, днем и ночью.

Система оснащена 40-мм автоматической пушкой Bofors 40 Mk4, поражающей цели на расстоянии до 12 км со скоростью до 300 выстрелов в минуту. Снижение темпа стрельбы до 200 выстрелов позволяет экономить боеприпасы и адаптировать огонь к конкретной ситуации.

Боеприпасы с программируемым подрывом взрываются непосредственно перед целью, создавая облако обломков и повышая эффективность борьбы с воздушными дронами и крылатыми ракетами. Систему можно устанавливать на гусеничные бронированные вездеходы BvS 10 или грузовики Scania благодаря электроприводам, что делает ее гибкой в использовании на разных платформах.

По оценке Министерства обороны Украины, Tridon Mk2 имеет низкие эксплуатационные расходы.

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