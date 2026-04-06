Компания бывшей жены Путина заработала 1,6 миллиарда рублей на кредитовании россиян под 360% годовых 6 6.04.2026, 19:07

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Людмила Очеретная

Рост ее бизнеса происходит на фоне ухудшения финансового положения россиян.

Связанная с бывшей супругой Владимира Путина Людмилой Очеретной микрофинансовая компания CarMoney за время полномасштабной войны получила почти 1,6 млрд рублей чистой прибыли, выдавая займы россиянам под ставки до 364% годовых. Как следует из пояснений к финансовой отчетности, изученных «Можем объяснить», только по итогам 2025 года компания заработала 427 млн росс. рублей, увеличив прибыль более чем на 100 млн по сравнению с 2024 годом.

Объем выданных займов также вырос: если в 2024 году CarMoney предоставила кредитов на 5,1 млрд рублей, то в 2025-м — уже на 6,1 млрд. Основными клиентами остаются физические лица. При этом ставки по займам варьируются от 15% до 364% годовых, что, как следует из судебных материалов, нередко приводит к невозможности своевременного погашения долгов. Так, один из заемщиков оформил кредит под 93% годовых, допустил просрочку, после чего компания добилась через суд взыскания задолженности и изъятия автомобиля. Всего, по данным «Контур.Фокус», CarMoney подала более 25 тысяч исков.

Компания выдает кредиты под залог автомобилей через юрлицо ООО «ПСБ Финанс», долей в котором владеет «Просвязьбанк» Петра Фрадкова. По итогам первого полугодия 2025 года CarMoney вошла в двадцатку крупнейших МФО по чистой прибыли в рейтинге «Эксперт РА». Ранее организация контролировалась через кипрский офшор Carmoney CY LTD, связанный с компанией «Меридиан», однако в 2023 году была переведена в российскую юрисдикцию, при этом, как следует из отчетности, бенефициары остались прежними.

Сама Людмила Очеретная также получает доход от других активов: по данным на январь 2025 года, на ее счете в «Газпромбанке» находилось 397 млн рублей, а проценты по вкладу составили 57 млн.

Рост бизнеса микрофинансовой компании происходит на фоне ухудшения финансового положения россиян. По данным опроса фонда «Общественное мнение», к концу ноября 2025 года доля граждан, заявивших об ухудшении своего материального положения, достигла 25% — максимума с 2022 года. Центробанк отмечал, что потребители все чаще переходят на товары по скидкам и в более дешевый сегмент.

В обзоре ЦБ «Региональная экономика» также указывается, что россияне начали экономить не только на непродовольственных товарах, но и на медицинских услугах. Снижается спрос на одежду, технику и мебель, а расходы на продукты растут медленнее инфляции. По данным Сбербанка, в реальном выражении сокращаются также траты на питание.

Росстат фиксирует рост доли расходов на еду: на начало 2026 года она достигла 39% всех трат — максимума за последние 16 лет. При этом, согласно опросам Gallup, 31% россиян заявляют, что им не хватает денег даже на продукты, а 39% отмечают ухудшение экономической ситуации в своих регионах. Аналитики Райффайзенбанка прогнозируют дальнейшее снижение потребительской активности на фоне замедления роста доходов и сохранения высоких ставок по кредитам.

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