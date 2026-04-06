закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крупках продают с аукциона целый военный городок

2
  • 6.04.2026, 19:13
  • 2,982
В Крупках продают с аукциона целый военный городок

В состав лота входит 12 зданий.

В Беларуси выставили на продажу необычный объект — целый бывший военный городок в Крупках Минской области. Начальная цена выглядит символической — всего около 585 рублей (13 базовых величин). Но такая низкая сумма объясняется тем, что вместе с объектом идут определенные обязательства для покупателя, пишет Tochka.by.

В состав лота входит 12 зданий: штаб, КПП, столовая, клуб, гаражи и даже бывший госпиталь. Общая площадь — около 3,5 тысячи квадратных метров. Также имеются инженерные сети, в том числе электрокоммуникации.

К объекту прилагается и земельный участок площадью около 6,5 тысячи гектаров, но не в собственность, а в аренду на 50 лет.

Формально новый владелец может использовать территорию по-разному — например, под склады, учебные или спортивные объекты. Фактически это готовая база, которую можно приспособить под бизнес или другие проекты.

Однако есть важные условия. Покупатель обязан привести территорию в порядок: в течение пяти лет провести реконструкцию или при необходимости снести здания. Кроме того, использование объекта нужно начать не позднее чем через полгода после покупки.

Таким образом, низкая цена — это скорее «входной билет», а основные затраты связаны с восстановлением и дальнейшим использованием бывшего городка.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров