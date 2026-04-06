В Крупках продают с аукциона целый военный городок

В Крупках продают с аукциона целый военный городок2
- 6.04.2026, 19:13
- 2,982
В состав лота входит 12 зданий.
В Беларуси выставили на продажу необычный объект — целый бывший военный городок в Крупках Минской области. Начальная цена выглядит символической — всего около 585 рублей (13 базовых величин). Но такая низкая сумма объясняется тем, что вместе с объектом идут определенные обязательства для покупателя, пишет Tochka.by.
В состав лота входит 12 зданий: штаб, КПП, столовая, клуб, гаражи и даже бывший госпиталь. Общая площадь — около 3,5 тысячи квадратных метров. Также имеются инженерные сети, в том числе электрокоммуникации.
К объекту прилагается и земельный участок площадью около 6,5 тысячи гектаров, но не в собственность, а в аренду на 50 лет.
Формально новый владелец может использовать территорию по-разному — например, под склады, учебные или спортивные объекты. Фактически это готовая база, которую можно приспособить под бизнес или другие проекты.
Однако есть важные условия. Покупатель обязан привести территорию в порядок: в течение пяти лет провести реконструкцию или при необходимости снести здания. Кроме того, использование объекта нужно начать не позднее чем через полгода после покупки.
Таким образом, низкая цена — это скорее «входной билет», а основные затраты связаны с восстановлением и дальнейшим использованием бывшего городка.