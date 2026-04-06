закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп хотел вооружить иранцев, чтобы спровоцировать новое восстание

13
  • 6.04.2026, 19:22
  • 9,168
Трамп хотел вооружить иранцев, чтобы спровоцировать новое восстание

Но план провалился.

Президент США Дональд Трамп заявил, что оружие, которое должны были передать иранскому народу, не дошло до адресатов, поскольку его присвоили посредники.

Об этом сообщает заявил Трамп в эфире Fox News.

«Мы прислали немного оружия. Оно должно было достаться иранскому народу. Знаете, что произошло? Те, через кого мы его отправили, оставили его себе», - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что в ярости из-за срыва этого плана, и пригрозил причастным жесткими последствиями.

«Я очень зол на определенную группу людей, и они заплатят за это высокую цену», - добавил американский лидер.

Отдельно Трамп выразил мнение, что получение оружия могло бы быстро изменить ситуацию внутри Ирана. По его словам, после этого иранский народ начал бы сопротивляться.

«Если бы у них было оружие, Иран сдался бы за две секунды», - подытожил он.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров