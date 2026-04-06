Трамп хотел вооружить иранцев, чтобы спровоцировать новое восстание

Трамп хотел вооружить иранцев, чтобы спровоцировать новое восстание13
- 6.04.2026, 19:22
- 9,168
Но план провалился.
Президент США Дональд Трамп заявил, что оружие, которое должны были передать иранскому народу, не дошло до адресатов, поскольку его присвоили посредники.
Об этом сообщает заявил Трамп в эфире Fox News.
«Мы прислали немного оружия. Оно должно было достаться иранскому народу. Знаете, что произошло? Те, через кого мы его отправили, оставили его себе», - подчеркнул Трамп.
Он добавил, что в ярости из-за срыва этого плана, и пригрозил причастным жесткими последствиями.
«Я очень зол на определенную группу людей, и они заплатят за это высокую цену», - добавил американский лидер.
Отдельно Трамп выразил мнение, что получение оружия могло бы быстро изменить ситуацию внутри Ирана. По его словам, после этого иранский народ начал бы сопротивляться.
«Если бы у них было оружие, Иран сдался бы за две секунды», - подытожил он.