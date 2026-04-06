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Бюджет РФ до сих пор не получил сверхприбыли от скачка цен на нефть

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  • 6.04.2026, 19:42
  • 3,994
Бюджет РФ до сих пор не получил сверхприбыли от скачка цен на нефть

Подробности.

Доходы российского бюджета от продажи нефти и газа за март 2026 года упали на 43% по сравнению с аналогичным показателем за март 2025-го.

Причина провала сборов при высоком уровне цен на нефть заключается в том, что в марте российские компании уплачивали налоги, исходя еще из февральской расчетной цены нефти марки Urals в $44,6 за баррель. А мартовская цена $77 за баррель скажется на поступлениях в апреле. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, опубликованные министерством финансов РФ.

Пока же, как отмечает издание, бюджет РФ продолжает находиться в сложном положении. Так, в марте на закрытие дефицита из Фонда национального благосостояния были потрачены дополнительные 60 млрд руб. (около $750 млн по актуальному на день публикации курсу, — ред.), при том что в феврале из ФНБ было изъято 244 млрд руб., а в январе — 155 млрд руб. В итоге на 1 апреля в ликвидной части ФНБ осталось 3,89 трлн руб. ($48,58 млрд, — ред.).

В марте налоговые поступления федерального бюджета РФ от добычи и продажи нефти и газа составили 617 млрд руб. ($7,7 млрд, — ред.), что на 193,7 млрд руб. ($2,43 млрд, — ред.) больше, чем было в феврале. Однако такое увеличение объясняется календарным фактором — в марте в бюджет поступил налог на дополнительный доход, который нефтяники уплачивают не каждый месяц, а четыре раза в год. Без его учета (191,5 млрд руб.) мартовская сумма поступлений сопоставима с февральской.

При сравнении показателей год к году, нефтегазовые доходы бюджета РФ в марте сократились на 43%, а в первом квартале — на 45%.

Новая цена, на которую уже повлияла война США и Израиля против Ирана, минфин РФ объявил 3 апреля — и она составляет $77/баррель. Это заметно выше как стоимости Urals в марте 2025 года ($59), так и среднегодового уровня, заложенного при верстке бюджета-2026 (также $59 за баррель).

«При этом, несмотря на то что текущая стоимость Urals выше цены отсечения, появляющиеся у бюджета дополнительные рублевые доходы на покупку валюты для ее накопления в ФНБ тратиться пока не будут», — отмечает издание. Дело в том, что 27 марта правительство РФ приняло решение приостановить до 1 июля ежемесячные операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота. Фактически это означает, что появляющиеся дополнительные нефтегазовые доходы остаются в распоряжении правительства и могут быть отправлены на текущие расходы.

К подобной мере страна-агрессор уже прибегала в 2022 году — после начала полномасштабного вторжения в Украину: дополнительные нефтегазовые доходы временно направлялись на текущие траты вплоть до 2023 года.

По некоторым оценкам, мартовская цена Urals в $77/баррель приведет к почти удвоению нефтегазовых поступлений бюджета РФ в апреле — до уровня 1,1−1,2 трлн руб. (в среднем около $14,46 млрд, — ред.).

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