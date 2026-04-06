Невероятно красивая информация Игорь Луценко

6.04.2026, 20:16

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Говорят, что у украинцев уже есть минимум две военные базы в Ливии.

Невероятно красивую информацию обнародовал французский государственный вещатель RFI. Их данные такие, что несколько лет назад в них мало бы кто поверил.

Французы говорят, что у украинцев уже есть минимум две военные базы в Ливии. Одна – рядом с американским командованием в Африке и британским разведывательным центром. Вторая – непосредственно на побережье Средиземного моря.

RFI говорит, что это с ливийского берега украинцы запустили свою MAGURA по российскому газовому танкеру 4 марта и якобы уничтожили высокопоставленного российского гэрэушника Андрея Аверьянова (что не подтверждено), а судно вывели из строя (что точно).

Сотрудничество между Украиной и Ливией вполне официальное. Украинцы учат ливийцев управлять дронами. В обмен на предоставление им возможности вести операции против РФ.

Если это правда, то это повод радоваться и гордиться.

Откройте Google-карту, найдите Триполи и проведите радиус в 800 км. Именно столько заявленный радиус действия морского дрона MAGURA. Этот радиус с лихвой достанет до Италии. Но нельзя исключать, что средиземноморская версия MAGURA (если таковая есть) может достать и до Суэцкого канала.

Это означает, что Средиземное море, по крайней мере частично, может оказаться под нашим огневым контролем. Пройти россиянам или их союзникам из его западной части до Босфорского пролива и обратно мимо наших солдат там будет проблематично.

Так же вопросительный знак вырастает над маршрутом экспорта нефти и краденого зерна из контролируемых РФ черноморских портов в Индийский океан, где московское сырье ждут самые большие их «друзья» – Китай и Индия.

Войну на истощение, которую ведет против нас эрэфия, невозможно выиграть без остановки вражеского нефтегазового экспорта. Они с нынешними ценами способны зарабатывать до $0,5 млрд в день(!). Так что это финансирование войны нужно прекращать всеми возможными способами во всех возможных местах.

Наше гипотетическое присутствие в Ливии – шаг к остановке РФ в Африке, откуда Москва тянет к себе средства и наемников для продолжения войны против нас. Ливию, расколотую гражданской войной, россияне пытаются превратить в свою базу для подскока в Африку. Выбить их оттуда – означает отрезать их от этого континента.

Словом, очень сильно хочется верить, что французам слили правдивую инфу.

Надеюсь, дальше мы продолжим в том же духе и будем играть против агрессора во всех для него не удобных локациях. Интересно: о каких следующих географических названиях мы услышим?

От себя добавлю, что горячо мечтаю послужить в Ливии, потому что обожаю Средиземное море, достопримечательности и все виды полезного туризма.

Игорь Луценко Facebook,

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