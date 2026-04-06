Умер экс-глава WADA, запустивший расследования о допинге в России 1 6.04.2026, 20:17

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Крейг Риди возглавлял организацию в 2014–2019 годах.

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди умер на 85-м году жизни, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Риди в разные годы был вице-президентом МОК, главой Международной федерации бадминтона и Британской олимпийской ассоциации.

«Его вклад в Олимпийские игры, в чистый спорт и в развитие спортсменов во всем мире будет сохраняться и для грядущих поколений», — заявила глава МОК Кирсти Ковентри.

Риди руководил WADA в 2014–2019 годах — как отмечается в релизе МОК, «в один из самых бурных периодов в истории спорта — раскрытия систематических манипуляций с антидопинговой системой в России».

В конце 2014 года начался допинговый скандал в легкой атлетике, который привел к отстранению большинства российских спортсменов в этом виде спорта от Олимпиады-2016 и приостановке членства ВФЛА. За ним последовали расследование комиссии Ричарда Макларена по заявлениям экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, многочисленные санкции против российских спортсменов, пересмотр ряда результатов Игр в Сочи, выступление россиян на Олимпиадах без гимна и флага.

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