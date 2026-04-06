В Беларуси меняют правила перепланировки жилья

В Беларуси меняют правила перепланировки жилья1
- 6.04.2026, 20:24
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С чем станет проще?
Совмин изменил правила перепланировки жилья в многоквартирных домах. Власти хотят упростить процедуры для тех, кто делает ремонт без вмешательства в конструктивные элементы здания. Соответствующий документ подписал Александр Турчин. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В Беларуси решили упростить часть процедур, связанных с перепланировкой и переустройством жилья. Документ касается жилых и нежилых помещений в жилых домах, а также установки индивидуальных антенн и иных конструкций на крышах и фасадах многоквартирных домов.
Если коротко, власти обещают меньше бюрократии там, где работы не затрагивают конструктивные элементы здания. Теперь гидро-, паро- и звукоизоляцию разрешат делать без разработки проекта. Кроме того, инициатору переустройства или перепланировки больше не нужно заключать договор строительного подряда: такие работы он сможет выполнить сам либо привлечь тех, кто работает в сфере строительства.
Еще одно изменение касается самих границ того, что считают переустройством и перепланировкой. Из этого перечня исключили работы, при которых меняют несущие конструкции, переносят или изменяют системы мусоро- и газоудаления, а также делают теплоизоляцию. Такие работы власти относят уже к реконструкции, и для них действует другое строительное регулирование.
Отдельно правительство упростило согласование антенн и «иных конструкций» на крышах и фасадах многоэтажек, а также порядок узаконивания тех конструкций, которые установили самовольно. Напомним, требование о согласовании ввели в 2013 году. Для этого больше не потребуют план-схему размещения. При этом в самом сообщении правительства не расшифровывают, что именно входит в понятие «иные конструкции».