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В Беларуси меняют правила перепланировки жилья

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  • 6.04.2026, 20:24
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В Беларуси меняют правила перепланировки жилья

С чем станет проще?

Совмин изменил правила перепланировки жилья в многоквартирных домах. Власти хотят упростить процедуры для тех, кто делает ремонт без вмешательства в конструктивные элементы здания. Соответствующий документ подписал Александр Турчин. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В Беларуси решили упростить часть процедур, связанных с перепланировкой и переустройством жилья. Документ касается жилых и нежилых помещений в жилых домах, а также установки индивидуальных антенн и иных конструкций на крышах и фасадах многоквартирных домов.

Если коротко, власти обещают меньше бюрократии там, где работы не затрагивают конструктивные элементы здания. Теперь гидро-, паро- и звукоизоляцию разрешат делать без разработки проекта. Кроме того, инициатору переустройства или перепланировки больше не нужно заключать договор строительного подряда: такие работы он сможет выполнить сам либо привлечь тех, кто работает в сфере строительства.

Еще одно изменение касается самих границ того, что считают переустройством и перепланировкой. Из этого перечня исключили работы, при которых меняют несущие конструкции, переносят или изменяют системы мусоро- и газоудаления, а также делают теплоизоляцию. Такие работы власти относят уже к реконструкции, и для них действует другое строительное регулирование.

Отдельно правительство упростило согласование антенн и «иных конструкций» на крышах и фасадах многоэтажек, а также порядок узаконивания тех конструкций, которые установили самовольно. Напомним, требование о согласовании ввели в 2013 году. Для этого больше не потребуют план-схему размещения. При этом в самом сообщении правительства не расшифровывают, что именно входит в понятие «иные конструкции».

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