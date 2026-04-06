В России среди чиновников и бизнесменов резко вырос спрос на бункеры 4 6.04.2026, 20:38

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Очередь на изготовление личных бомбоубежищ растянулась до лета.

Спрос на ядерные бункеры в России вырос на 140%. Основными заказчиками стали столичные топ-менеджеры и бизнесмены, которые опасаются третьей мировой войны, сообщает провластный российский Telegram-канал Shot.

По данным канала, также несколько чиновников, имена которых держатся в секрете.

В разговоре с Shot владелец компании-производителя рассказал, что очередь на изготовление личных бомбоубежищ растянулась до лета — с начала марта заказы поступают почти ежедневно. Количество заявок на установку бункеров на дачах и загородных участках увеличилось в 2,5 раза.

Цены начинаются от 2 миллионов рублей «под ключ» за самую простую модель — столько стоит укрепленный стальной бочок на двоих с минимальным набором удобств. Его закапывают на глубину до 5 метров, оставляя выход для забора воздуха. Комплектацию и размеры хранилища подбирают индивидуально за дополнительную оплату — можно увеличить площадь, поставить кухню, душ, диван и даже телевизор с Playstation.

Люкс-варианты устроены сложнее, стоят от 20 миллионов и выглядят как подземная квартира. Сначала прокладывают железобетонные стены в грунте — как при строительстве станций метро. Сверху все накрывают ударопрочной плитой. К бункеру подводят резервуар с дизельным топливом и чистой водой — объемом до 10 000 литров.

При необходимости можно подключить закрытую радиоволну МЧС, через которую в случае глобальной катастрофы из бункера поступит сигнал SOS. Если воздух снаружи будет загрязнен — бункер превратится в герметичную капсулу с циркуляцией воздуха, как на МКС. В таком хранилище большая семья может пережить несколько месяцев.

По договору поставки производителю строго запрещено рассказывать, где именно установлены бункеры и кто является их заказчиками.

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