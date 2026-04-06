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Экипаж миссии «Артемида II» показал фото невидимой с Земли стороны Луны

  • 6.04.2026, 21:07
  • 8,820
Экипаж миссии «Артемида II» показал фото невидимой с Земли стороны Луны
Фото: charter97.org

Фотофакт.

Астронавты миссии «Артемида-2» впервые за полвека долетели до Луны и своими глазами увидели обратную сторону спутника Земли. Соответствующим фото они поделились в Х.

На фото темная часть справа — сторона Луны, видимая с Земли. Все, что находится левее гигантского кратера, — обратная сторона земного спутника, которую люди не видели с 1972 года.

Астронавты готовятся побить рекорд «Аполлона-13», отлетев от Земли на рекордные 400 171 километр.

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