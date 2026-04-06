Экипаж миссии «Артемида II» показал фото невидимой с Земли стороны Луны
- 6.04.2026, 21:07
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Фотофакт.
Астронавты миссии «Артемида-2» впервые за полвека долетели до Луны и своими глазами увидели обратную сторону спутника Земли. Соответствующим фото они поделились в Х.
На фото темная часть справа — сторона Луны, видимая с Земли. Все, что находится левее гигантского кратера, — обратная сторона земного спутника, которую люди не видели с 1972 года.
Астронавты готовятся побить рекорд «Аполлона-13», отлетев от Земли на рекордные 400 171 километр.