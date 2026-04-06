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Экс-директор ЦРУ призвал США перенять опыт Украины

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  • 6.04.2026, 21:16
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Экс-директор ЦРУ призвал США перенять опыт Украины
Дэвид Петреус

Пентагону нужно внедрять «совершенно новую концепцию ведения войны».

США должны перенять у Украины опыт ведения современной боевых действий и изменять доктрину, структуру и подготовку вооруженных сил. Об этом бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил в интервью CBS News.

По его словам, сейчас Украина обладает не отдельными дронами, а «экосистемой командования и управления», которая объединяет возможности для разведки, целеуказания, нанесения ударов и так далее. Петреус подчеркнул, что Киев наращивает производство дронов большими темпами, чем западные страны. Он отметил, что один из украинских производителей сообщил ему о планах произвести в 2026 году три миллиона дронов, в то время как США в 2025 году произвели примерно 300 тысяч беспилотников.

Петреус заявил, что США должны поменять структуру войск, в том числе создавать отдельные силы по управлению БПЛА. Бывший директор ЦРУ подчеркнул, что для США нужно не только реформировать систему закупок, а внедрять «совершенно новую концепцию ведения войны».

«В некоторых западных странах сейчас считают, что инновация заключается в том, чтобы дать бронетанковому батальону 50 беспилотников. Нет. Нам следует расформировать бронетанковые батальоны и заменить их батальоном беспилотников», – отметил он.

Петреус также добавил, что у США пока нет систем, позволяющих бы «эффективно защищаться» от «роя дронов» – технологии, которая позволит операторам дронов управлять большим количеством беспилотников одновременно. По его словам, американцам нужно «узнать гораздо больше» и реформировать вооруженные силы быстрее.

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