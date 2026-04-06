NASA запустило стрим с облетом Луны

NASA запустило стрим с облетом Луны4
- 6.04.2026, 21:41
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Экипаж Artemis II установил рекорд дальности полета человека от Земли.
NASA запустило онлайн-трансляцию с облетом Луны экипажем миссии «Артемида II» — уже более 465 тысяч человек следят, как «Орион» облетает Луну.
В Х NASA Artemis говорится: «Луна продолжает увеличиваться в размерах в иллюминаторах космического корабля Orion spacecraft, поскольку миссия Artemis II готовится к наблюдению обратной стороны».
Кроме того, ведомство сообщило, что астронавты миссии в 01:56 по восточному времени (17:56 UTC, 20:56 по Минску 6 апреля) побили рекорд расстояния от Земли, который был установлен во время миссии Apollo 13. Астронавты тогда удалились от Земли на 248 655 миль (примерно 400,1 тыс. км).
Астронавты должны максимально приблизиться к Луне примерно в 19:02 по восточному времени (23:02 UTC, 02:02 по Минску 7 апреля).