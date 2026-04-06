Юрий Пунтус: Я авантюрист 6.04.2026, 22:15

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Юрий Пунтус

Известный белорусский тренер возглавил «Молодечно».

Юрий Пунтус стал главным тренером «Молодечно» из первой лиги.

Об этом сообщают соцсети клуба.

— Юрий Иосифович знаковая фигура в белорусском футболе. Под его руководством начинал становление борисовский БАТЭ. МТЗ-РИПО был одним из лучших клубов в середине 00-х, а сборная страны в своих рядах имела лучший состав того времени.

Юрий Пунтус также возглавлял брестское «Динамо», «Смолевичи», мозырскую «Славию», «Белшину», «Торпедо»-БелАЗ, «Нафтан». Последним его клубом был «Макслайн».

В послужном списке Пунтуса более 500 матчей у руля команд высшей лиги, — отмечает пресс-служба «Молодечно».

Белорусский специалист также рассказал о задачах, которые ставит руководство перед клубом первой лиги.

— Тяжело пока об этом говорить. Банально: каждый матч будем стараться выигрывать. Я рискнул. Познакомлюсь с ребятами и буду вести их к большим делам. В хорошем смысле я авантюрист, — сказал Пунтус в программе «На грани фола» на «Беларусь 5».

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