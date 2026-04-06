Болтон призвал Трампа предъявить ультиматум России и Китаю

Болтон призвал Трампа предъявить ультиматум России и Китаю8
- 6.04.2026, 22:32
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Детали.
США следует призвать Россию и Китай прекратить помогать Ирану, в противном случае поддержка Украины и Тайваня со стороны Америки должна возрасти. Об этом в соцсети X написал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
«Трампу следует подтолкнуть Китай к тому, чтобы он оказал давление на иранский режим и заставил его отказаться от вмешательства в дела Ормузского пролива. США могли бы призвать Китай и Россию прекратить любую помощь, которую они сейчас оказывают Ирану. Если они не отреагируют, наша поддержка Украины и Тайваня должна возрасти, как бы тяжело это ни далось Трампу», — отметил Болтон.