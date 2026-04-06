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В Минске вынесли приговор по «шинному делу»

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  • 6.04.2026, 22:44
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В Минске вынесли приговор по «шинному делу»

Двух руководителей отправили в колонию.

В Минске вынесли приговор девяти топ-менеджерам предприятий Беларуси и России, связанных с шинной отраслью, сообщил гостелеканал «Первый информационный». Им вменяли получение и дачу взяток, посредничество и превышение служебных полномочий, передает «Зеркало».

По данным следствия, с 2017 года действовала организованная схема поставок шин. Продукция уходила конкретным компаниям — сначала в отдельные регионы России, позже — по всей стране.

Организатором выступил руководитель московской фирмы: он распределял роли, определял суммы и контролировал передачу денег. Взамен требовались стабильные поставки от белорусского производителя в нужных объемах и ассортименте. За несколько лет сумма взяток составила около 560 млн российских рублей (около 7 млн долларов по курсу на 6 апреля 2026-го).

Отмечается, что отдельный эпизод касается поставок продукции по цене ниже себестоимости, что привело к многомиллионным потерям.

В итоге экс-гендиректору шинной фабрики, а также генеральному директору товаропроводящей сети — руководителю организованной группы — назначено по 14 лет колонии усиленного режима и 225 тысяч рублей штрафа с пятилетним лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Других семерых фигурантов тоже лишили такого права. Им назначили от трех до восьми лет колонии усиленного режима со штрафами в 45−225 тысяч рублей.

«Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск государственного обвинителя — с бывшего генерального директора шинной фабрики в пользу предприятия взыскан причиненный его действиями ущерб в сумме более 11 млн рублей», — сообщил гособвинитель Дмитрий Ховавко.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

«Белшина» и Андрей Бунаков

Ни в декабрьском пресс-релизе Генпрокуратуры, ни в нынешнем сообщении из суда не уточняется название предприятий, руководители которых стали фигурантами масштабного уголовного дела о коррупции. Однако в феврале 2023 года Александр Лукашенко сообщил, что тогдашний генеральный директор ОАО «Белшина» Андрей Бунаков оказался в следственном изоляторе.

Диктатор рассказал, что руководитель отечественного шинного флагмана заключил контракт с российскими партнерами на продажу крупногабаритных шин ниже себестоимости, хотя с российского рынка ушли западные конкуренты и цены на эту продукцию начали расти.

— Что сделал этот генеральный директор «Белшины»: он заключает договор с какими-то российскими… Ну, я их жуликами называю. Иначе не назовешь. Заключает договор, что он будет только им продавать эти шины на примерно 16−20% ниже себестоимости. Такой спрос на них сегодня! Деньги бешеные платят горнодобывающие предприятия, прежде всего в России. Вези — не хочу. В убыток продает эти шины, — рассказал Лукашенко. — И если (по договору) ты откажешься от продаж, как мы тебе скажем, ниже себестоимости, то будешь каждый год полмиллиона долларов платить неустойку.

Уже в апреле 2024 года Андрея Бунакова заметили в России. Экс-гендиректор «Белшины» уже в должности руководителя компании «Морской терминал „Ворота Арктики“» подписал с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом соглашение о начале строительства большого терминала для перевалки грузов.

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