За два дня через Ормузский пролив прошло 21 судно 4 6.04.2026, 22:54

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Рекордное количество с начала войны против Ирана.

Интенсивность движения через Ормузский пролив выросла до самого высокого уровня с начала войны против Ирана. За два дня проливом прошло 21 судно, 13 из которых направлялись в Аравийское море. Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 6 апреля.

Как отмечается в материале, такое оживление связано с тем, что все больше стран заключают с Ираном соглашения о безопасном проходе.

Большинство судов, проходящих через пролив являются иранскими, однако в воскресенье, 5 апреля, проливом также прошел танкер из Ирака. Bloomberg писал, что Иран освободил Ирак от ограничений на судоходство в Ормузском проливе.

Несколько индийских танкеров со сжиженным газом также прошли проливом. Кроме этого, на прошлой неделе проход был разрешен двум контейнеровозам, связанным с Китаем и двум судам, связанным с Японией, сказано в материале.

Ранее Bloomberg писал, что 2 апреля через Ормузский пролив прошел контейнеровоз, владельцем которого является французская компания. Это первый европейский корабль, который смог это сделать после блокировки Ираном.

Тогда же Иран заявлял, что намерен продолжать контролировать судоходство через Ормузский пролив, даже после окончания войны.

24 марта агентство сообщило, что иранцы взимают с кораблей платежи в размере до $2 млн за разовый рейс по Ормузскому проливу. Впоследствии Тегеран заявил, что «невраждебные» суда могут проходить через Ормузский пролив при условии согласования своих действий с иранскими властями.

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