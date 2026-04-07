WSJ: Молодые основатели ИИ-стартапов бросают учебу и живут за счет инвесторов 5 7.04.2026, 1:02

5,368

Подобная ситуация уже случалась ранее во время технологических подъемов.

Молодые предприниматели в сфере искусственного интеллекта массово покидают университеты, чтобы запускать стартапы, а венчурные инвесторы оплачивают им жилье и бытовые расходы, чтобы они могли полностью сосредоточиться на работе.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, который описывает новую волну основателей технологических компаний. Как и во время предыдущих технологических бумов, часть молодых людей решает не заканчивать обучение, но теперь инвесторы берут на себя даже их ежедневные потребности — от уборки до организации поездок.

В статье отмечается, что сейчас в технологической сфере много венчурных денег, и молодые предприниматели пытаются воспользоваться этой возможностью. В то же время они чувствуют, что имеют ограниченное время, чтобы создать успешные компании до возможного появления общего искусственного интеллекта (AGI). Инвесторы, в свою очередь, поддерживают это ощущение срочности и делают все, чтобы ускорить их работу.

Подобная ситуация уже случалась ранее во время технологических подъемов. Инкубаторы стартапов помогают предпринимателям, предоставляя им пространство, услуги и наставничество, обычно в обмен на долю в бизнесе. В то же время некоторые основатели отмечают, что такие программы могут чрезмерно контролировать компании или ориентируются на очень молодых участников.

Сейчас основатели становятся еще моложе. По данным инвесткомпании Antler, средний возраст основателей так называемых «ИИ-единорогов» — компаний со стоимостью более 1 миллиарда долларов — снизился с 40 лет в 2020 году до 29 лет в 2024-м.

Один из 21-летних основателей оборонного стартапа живет вместе с десятью сотрудниками в доме в Сан-Франциско. Аренду, повара, уборку и другие расходы покрывают инвесторы. Они также оплатили обустройство спортзала и холодного бассейна, чтобы команда могла работать до 15 часов в день без выходных и почти не покидать дом.

В некоторых таких домах есть человек, который выполняет роль смотрителя и помогает с бытом.

Один из 19-летних предпринимателей заявил, что его худший сценарий — вернуться в Гарвард, хотя это не выглядит чем-то плохим. Другой считает, что высшее образование уже не является обязательным.

В материале также отмечается, что большинство стартапов не достигают успеха, хотя истории о молодых основателях регулярно появляются в медиа еще с начала 2000-х годов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com