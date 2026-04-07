Пашинян попрощался с Россией 9 Виктор Таран

7.04.2026, 9:57

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Ереван определился со стратегическим курсом.

Встречу Никола Пашиняна с Владимиром Путиным в Москве 1 апреля 2026 года формально назвали рабочей. Фактически это выглядит как завершение длительного процесса отдаления Еревана от Кремля. Публичные заявления были сдержанными, но содержание переговоров показывает другое.

Россия быстро теряет роль ключевого игрока на Кавказе и все больше оказывается в положении наблюдателя без реальных рычагов влияния.

Поездка Пашиняна в Москву не была попыткой договориться или получить поддержку. Она скорее зафиксировала уже принятое решение. Ереван определился со стратегическим курсом и движется в направлении европейских стандартов и сотрудничества в сфере безопасности с Западом.

Армянское руководство больше не рассчитывает на российские гарантии, которые в критические моменты не сработали.

Армения постепенно выходит из реального участия в ОДКБ. Формально связь еще сохраняется, но содержания в ней уже почти нет. На этом фоне усиливается сотрудничество с НАТО, в частности через программы прозрачности и реформ оборонного сектора. Российское военное влияние выглядит устаревшим и неэффективным. Фактически присутствие Москвы в архитектуре безопасности Армении утратило доверие.

Ереван готовится к первому саммиту с Европейским союзом, который состоится 4–5 мая 2026 года. Участие руководства ЕС означает изменение баланса сил в регионе. Армения становится точкой входа европейской политики на Кавказе. Для России это означает потерю влияния рядом с собственными границами, где формируется среда с другими правилами игры и экономическими связями.

Без Армении позиции России на Южном Кавказе существенно ослабевают. Азербайджан и Турция действуют самостоятельно, Грузия придерживается собственного курса. Ереван был последним элементом, удерживавшим российское присутствие в регионе. Теперь этот фактор исчезает. Давление Москвы больше не воспринимается как сдерживающий фактор и лишь ускоряет дистанцирование от евразийских структур.

Проблемным становится и транспортное направление «Север-Юг». Россия рассчитывала использовать территорию Армении для контроля логистических потоков в направлении Ирана и Индии. Изменение внешнеполитического курса Еревана и активная роль США в регионе разрушают эти планы. Армения выбирает интеграцию в более широкие международные маршруты без российского контроля.

Вывод очевиден. Визит Пашиняна в Москву не о партнерстве. Это фиксация расхождения путей. Армения движется к самостоятельной модели развития и новым союзам. Россия теряет не только союзника, но и позиции на Кавказе. Дальнейшие шаги Еревана определят скорость окончательного выхода из евразийских структур после майского саммита с ЕС.

Виктор Таран, «Фейсбук»

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