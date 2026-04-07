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США начали стращать Лукашенко

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  • 7.04.2026, 13:42
  • 29,402
США начали стращать Лукашенко

Вашингтон взялся за друзей белорусского правителя.

Политолог Александр Класковский пишет для «Позiрк» о переговорах Лукашенко с США:

— До начала 2026 года всё было вообще замечательно. Лукашенко сиял оттого, что его одарил вниманием руководитель самой могущественной на планете страны.

12 декабря на встрече в Минске со спецпосланником США Джоном Коулом белорусский правитель отвесил главе Белого дома «тонкий» комплимент: «Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями».

Однако потом последовали действия, которые пришлись Лукашенко явно не по нраву:

— Сначала американский спецназ аккуратно взял прямо в шлёпанцах Николаса Мадуро, чтобы доставить его на суд в Нью-Йорк. А потом в самом начале войны против Ирана по отмашке Трампа ещё один автократ — аятолла Али Хаменеи — и вовсе был физически ликвидирован. На очереди, похоже, кубинская диктатура.

Тут уж Лукашенко хлопать в ладоши не стал. «Там был сговор и там было предательство. <…> Поэтому нам надо быть как можно осторожнее», — вырвалось у него после захвата Мадуро. Видимо, закралась мыслишка: а насколько надёжно моё окружение?

А тут ещё Коул, как сам он признался, начал стращать своего минского визави: «Есть стол для лузеров, это тот стол, за которым находишься ты. Ты там, за этим столом, с Кубой, с Ираном, Венесуэлой. <…> Если ты хочешь сидеть за столом, где сидят хорошие парни, вы должны вести себя как нормальная страна. <…> А полторы недели назад (в начале марта. — прим.) я ему сказал: смотри, ты остался один за столом, где сидят лузеры, поэтому имей в виду».

Короче, и американцы начали воспитывать. Причём тот же Коул, не раз ведший с Лукашенко душеспасительные разговоры, и даже под водку, сделал вывод, что трудновоспитуемый собеседник впечатлён: «Я действительно думаю: то, что мы сделали в Венесуэле, и то, что мы делаем в Иране, напугало его до чертиков».

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