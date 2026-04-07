Z-писатель Прилепин признал полный провал Путина 11 7.04.2026, 8:10

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Захар Прилепин

Однако винит во всем «агентов Запада».

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал видеоразбор заявлений известного российского писателя и пропагандиста Захара Прилепина. В них тот фактически признал отсутствие даже малейших перспектив России в войне против Украины, пишет «Диалог».

По словам Прилепина, РФ во главе с Владимиром Путиным уже «не ставит цели» захвата крупных украинских городов вроде Киева или Одессы, а задачи вроде «демилитаризации», продолжает он с явной иронией, могут быть переложены на «саму Украину».

При этом он отметил медленное продвижение войск и допустил, что максимальной целью Москвы в этой войне может стать выход к границам Донецкой области.

Ответственность за неудачи, как обратил внимание Казанский, Z-пропагандист возложил на неназванных «агентов Запада» и некие абстрактные внутренние силы, а не на руководство страны. Также он заявил, что путинская Россия «упустила момент» для успешного наступления.

Казанский в своём комментарии подчеркнул противоречивость риторики Z-писателя: после многолетних боевых действий и значительных потерь армии РФ в публичном поле теперь фактически звучат признания провала изначальных целей, поставленных Кремлём. При этом одновременно происходят попытки объяснить это некими внешними факторами, что выглядит крайне нелогично и даже нелепо.

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